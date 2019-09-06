Navarrete muestra gran nivel y condición para Las Vegas

El campeón mundial Supergallo OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete, ofreció un entrenamiento abierto a la prensa este jueves, como despedida de Tijuana en el gimnasio de la Zona Norte, donde realizó su campamento de concentración, con miras a la tercera defensa de su título.

Navarrete (28-1-0, 24 ko’s) se enfrentará al filipino Juan Miguel “Boss” Elorde (28-1-0, 15 ko’s) en el fin de semana patrio, el sábado 14 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en velada que será transmitida en territorio mexicano por la Casa del Boxeo, Azteca 7 en una promoción de Top Rank y Promociones Zanfer.

Prácticamente cerrando la etapa fuerte de su preparación, Navarrete mostró su clase, su nivel y su condición. Hizo desplazamientos, enseñó su rapidez y precisión con manoplas, saltó cuerda con gran ritmo y soltura y ejecutó sombra de manera vertiginosa y con gran balance y ritmo, viéndose cómodo, listo en todos los sentidos y “sobrado” de condición física y recuperación.

Realizó dos rounds de sparrings sin mucha intensidad y mostró su alto volumen de certeros golpes.

A la hora de pesarse, provocó reacciones de satisfacción de su equipo de trabajo al registrar apenas dos libras por encima del tope de la división, a más de una semana del pesaje oficial, por lo que en la semana de estancia en Las Vegas previa a su pelea, no tendrá que hacer dietas muy rigurosas y mucho menos, sacrificarse con deshidratación o jornadas extras de trabajo.

“Nos sentimos muy bien, muy fuertes. Hay que recordar que peleé hace menos de un mes, entonces traigo esa condición y preparación acumulada y ahorita me siento muy fuerte, muy rápido, sin problemas de peso y listos para dar una gran pelea, ante un rival muy fuerte”, dijo Navarrete, quien recibió la visita del CEO de Promociones Zanfer Fernando Beltrán Rendón.

El campeón del mundo atendió a periodistas en el gimnasio de la Zona Norte de Tijuana, y prometió regresar a casa con el título.

“Nos espera una pelea muy dura. Sabemos de lo competitivo y fuertes que son los peleadores filipinos, y Elorde es un boxeador muy completo, pero vamos a regresar a casa con el cinturón de campeones del mundo. Para eso nos hemos preparado y para eso vamos mentalizados”, advirtió el “Vaquero”.

Mientras que Beltrán Rendón expresó sentirse muy orgulloso de Navarrete y un hecho único que dos de sus campeones vayan a encabezar la importante fecha de septiembre en Estados Unidos.

¨Gracias a los talentos de nuestros campeones, el mejor 154 libras del mundo el gran Jaime Munguía que encabeza la tradicional pelea mexicana de septiembre en Los Angeles y en Las Vegas Emanuel Navarrete ambos peleadores que representamos con mucho orgullo y guerreros mexicanos¨ dijo el promotor tijuanense.

Navarrete cerrará su preparación este viernes en Tijuana con ejercicios de aparatos y este lunes se trasladará a Las Vegas junto con su equipo de trabajo , en busca de defender de nuevo su campeonato del mundo en menos de un mes , que ya retuvo ante Isaac Dogboe y el 17 de agosto ante Francisco de Vaca.

