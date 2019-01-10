Oscar Valdez, en gran forma para su pelea ante Tommasone

FRISCO, Texas (9 de junio del 2019) — Dos de las estrellas más grandes del boxeo: el campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Oscar Valdez y el sensacional contendiente de peso ligero Teofimo López, entrenaron ante los fanáticos y los medios de comunicación para promocionar el cartel "Súper Sábado", que tendrá lugar el sábado 2 de febrero en el Ford Center at The Star.

Esto fue lo que dijo Valdez de cara a su pelea del mes de febrero ante el púgil italiano Carmine Tommasone, para la que se preparó con Eddy Reynoso.

Oscar Valdez

_Sobre entrenar con Eddy Reynoso_

"Ha sido un gran entrenamiento con Eddy. No solo ha trabajado en las cosas en las que soy bueno, sino que también ha agregado un nuevo elemento a mi juego. Sé que puedo mejorar mi defensa mientras sigo siendo el mismo peleador de acción al que los fanáticos están acostumbrados."

_Sobre Carmine Tommasone_

"Él es un peleador duro e invicto, y sé que tengo que estar al cien por cien listo. El campamento ha sido excelente, y después de un largo tiempo de descanso, no puedo esperar para pelear de nuevo."

_Sobre la recuperación de la lesión que sufrió en la mandíbula ante Scott Quigg:_

"Todo está genial. Me tomé el tiempo suficiente para asegurarme de que mi mandíbula estuviera completamente recuperada, así que cuando volví al entrenamiento, estaba listo al 100 por ciento. No puedo esperar para mostrarle a los fanáticos un nuevo Oscar Valdez el 2 de febrero."