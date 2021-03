Vaquero Navarrete defenderá el título de la OMB ante el Pitufo Díaz

El hijo pródigo de San Juan Zitlaltepec en el municipio de Zumpango, Estado de México, Emanuel Vaquero Navarrete (32-1, 27 ko’s), defenderá el cinturón peso pluma (126 libras = 57 kilos, 153 gramos) de la Organización Mundial de Boxeo (WBO/OMB) ante el puertorriqueño Christopher El Pitufo Díaz (26-2, 16 ko’s).

Díaz, de 26 años, nacido en Barranquitas, Puerto Rico hará su debut en peleas de título mundial. Mientras que Navarrete hará la primera defensa del cinturón pluma de la OMB que le ganó a Rubén Villa en Las Vegas en septiembre del año pasado. Pero tomando en cuenta las cinco defensas en peso supergallo (122 libras = 55 kilos, 338 gramos) que hizo el Vaquero será su sexta experiencia en duelos titulares.

La primera vez que el “Vaquero” se colocó un cinturón de campeón mundial fue un evento gratamente inesperado. Navarrete subió como retador al cuadrilátero del Madison Square Garden de Nueva York para enfrentar al campeón mundial invicto y ampliamente favorito Isaac Dogboe. El británico de Origen ghanés fue sorprendido desde el primer round y terminó entregando el cinturón. Después de esa gloriosa noche, el “Ídolo de Zumpango” defendió con éxito ese cinturón en 5 ocasiones:

Defensas titulares de Emanuel “Vaquero” Navarrete

Peso supergallo de la OMB

1.- TKO R-12 Mayo 11, 2019 vs Isaac Dogboe

2.- KO R-3 Agosto 17, 2019 vs Francisco De Vaca

3.- TKO R-4 Septiembre 14, 2019 vs Juan Miguel Elorde

4.- KO R-4 Diciembre 7, 2019 vs Francisco Horta

5.- TKO R-11 Febrero 22, 2020 vs Jeo Santísima

Para después dejarlo vacante y subir a la división inmediata superior, peso pluma (126 libras = 57 kilos, 153 gramos) y competir por el título mundial dentro del mismo organismo (OMB).

“Vaquero” Navarrete llegó a ser considerado el mejor boxeador peso supergallo del mundo antes de entregar su cinturón. Destacó de las cuatro clasificaciones de los organismos que rigen el boxeo a nivel mundial (CMB, OMB, AMB y FIB) como el mejor peleador de una lista que hoy incluye 1 145 boxeadores.

En estos momentos, con el cinturón de campeón peso pluma, Navarrete está rankeado como el segundo lugar entre 1 366 peleadores. Únicamente por debajo del británico Josh Warrington (30-0, 7 ko’s) que está ubicado en la cima de esa categoría y posee el cinturón de campeón de la Federación Internacional de Boxeo (IBF/FIB).