Bravos de Juárez vs Necaxa: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Bravos de Juárez, que desean levantar en el torneo Clausura 2026, se enfrentan ante Necaxa, en duelo de la fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Se enfrentan en duelo de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Bravos de Juárez ante Necaxa, ambos sedientos de tres puntos que los catapulten hacia los equipos protagonistas a estás alturas de la competencia.
Cuando se está consumando un tercio de torneo, los puntos no se pueden dejar escapar en la cancha, y es ahora cuando las dos escuadras deben de darlo todo, Bravos para tener las unidades y una buena exhibición ante su gente y los Rayos, para meterse entre los 10 primeros lugares de este curso.
El partido no será sencillo para ninguno, por lo que se pronostica un juego de mucha lucha y garra en la cancha del Olímpico de Juárez que además proyecta una agradable entrada por promociones y dinámicas de este 14 de febrero, lo que hará una mística especial.
Así llegan Bravos y Necaxa para este partido de Jornada 6 de liga MX
Bravos de Juárez está en el décimo quinto puesto, con cuatro unidades luego de cinco partidos en los que ha perdido tres, ganado uno y tiene un empate.
Bravos arranco con victoria, luego perdió y consiguió un punto y tiene racha de dos derrotas.
Por Necaxa, están en el sitio 12, con seis puntos luego de dos victorias y tres empates en cinco compromisos; el último juego de los Rayos, fue una victoria.
Nuestra historia nos dice que lo mejor siempre está por venir. ⏳💚— FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 13, 2026
Juntos somos el mejor equipo. 🐎🔛 pic.twitter.com/hxkZvKUxnS