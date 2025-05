‘Canelo’ Álvarez vs Terence Crawford: pelea tiene cambio de fecha y podría cambiar de sede

El combate que se anunció en Arabia Saudita entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, agendado para el viernes 12 de septiembre en Las Vegas ha tenido una ligera modificación en la fecha y podría moverse de sede.

El duelo entre el campeón indiscutido en los pesos supermedianos Canelo Álvarez y el retador que sube de los superwelter a los supermedianos Terence Crawford, originalmente ocurriría en viernes, un día muy novedoso para un pleito de este calibre.

Canelo ya como una estrella del boxeo siempre ha peleado en sábado, excepto en esta última pelea sucedida en Arabia Saudita que peleó al amanecer del domingo 4 de mayo.

Pelear en viernes, parece que obedecía a cambios por eventos a celebrarse en Las Vegas, y porque en el mundo del boxeo, otros combates se han hecho en viernes y ha llamado la atención.

Pese a todo, un cambio se ha hecho oficial para Canelo vs Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas , aunque The Ring también ha dicho que el combate no está cerrado en ese recinto.

Canelo vs Crawford, cambia de viernes a sábado

Canelo ante Crawford, pasa de suceder el viernes 12 de septiembre a sábado 13 de septiembre, un día mucho más habitual y enmarcada en las celebraciones de la Independencia de México.

Canelo o Crawford no se han pronunciado al respecto, pero la página oficial de The Ring, que pertenece a Turki Alalshikh anunció de ese cambio de día.

Canelo vs Crawford, no sería en Las Vegas

En un anuncio que ha despertado muchas especulaciones, informan que serían hasta 5 importantes recintos, donde la pelea se llevaría a cabo, estadios o arenas que están en Las Vegas, Los Angeles o Nueva York.

Así el Allegiant Stadium es una de las posibilidades, pero hay otros cinco lugares en esas tres ciudades de los Estados Unidos.

Ahí, en el terreno de las especulaciones, podría entrar Sofi Stadium de Los Angeles o Madison Square Garden de Nueva York, que es un templo en el pugilismo.