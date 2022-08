Canelo, cómo gana y cómo pierde | El Dictado

El ‘Canelo’ y Gennady Golovkin van a pelear por tercera vez. Todo el tiempo que pasó después de la segunda pelea, y el nombre de Golovkin estuvo en el olvido, es el tiempo que yo pasé diciéndoles a ustedes a cada rato que volverían a pelear.

Y pocos me creyeron, entre otras cosas porque el propio ‘Canelo’ decía que no habría tercera pelea, que Golovkin no le interesaba, etcétera. Y no es que yo sea un adivino. Van a pelear porque es la pelea más cara del mundo, porque la gente la quiere ver y porque entre estos dos no se ha resuelto nada.

Cuando pelearon la primera vez oficialmente fue un empate aunque ‘Canelo’ había ganado. Y en la segunda, oficialmente ganó ‘Canelo’ pero yo opiné que había perdido.

Total, que la muerte de ‘Canelo’ que habían pronosticado unos cuantos para cuando peleara con Golovkin, no sucedió. Eso sí, las dos peleas dividieron opiniones.

Les comparto en este Dictado, el análisis completo.