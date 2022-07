Carlos Ortiz, en exclusiva sobre su debut en LIV Golf

El golfista mexicano, Carlos Ortiz, habló en exclusiva para Azteca Deportes sobre su debut en el LIV Golf Invitational Portland, donde finalizó en segundo lugar

Carlos Ortiz tuvo un gran debut en LIV Golf el pasado fin de semana en el LIV Golf Invitational Portland, donde finalizó en segundo lugar, después de ser líder durante las primeras rondas. El mexicano habló en exclusiva para Azteca Deportes tras este gran resultado.

“Creo que hice lo que tenía que hacer. Jugué bien, creo que hice la tercera mejor ronda del día y perdí sacándole dos a Branden (Grace), que hizo el mejor score del torneo por dos golpes el último día, que fue bastante complicado y eso está padrísimo. La verdad que felicitar al contrincante. Disfruté muchísimo, sobre todo los últimos dos días que jugué con Dustin (Johnson) y jugar con uno de los mejores del mundo es algo que motiva mucho y pude mantener mi nivel y me quedé contento de que fácilmente me pude llevar el torneo. Esta vez no se dio, pero me siento confiado”.

Los cambios en PGA Tour

El golfista mexicano también habló sobre las modificaciones que ha realizado el PGA Tour ante el nacimiento de LIV Golf.

“Creo que el PGA Tour ha hecho muy buen trabajo con el golf y con lo que ha hecho. Realmente no había competencia o un tour que lo hiciera mejorar o salir de su zona de comfort y creo que ahorita lo estamos viendo. De repente sacaron dinero de debajo de la cama para hacer nuevos torneos o hacer nuevas cosas, aunque ellos dicen que la competencia no es buena y no es sana. Creo que es todo lo contrario, están haciendo mejores cosas, mejores cambios para los jugadores, están ofreciendo más beneficios, más dinero y creo que esto, lo único que hace es beneficiar al golf. La verdad es que yo sí creo que el golf necesita un poquito de cambio en cómo se juega, en cómo se presenta en la televisión porque puede ser bastante aburrido para la gente ver tanto tiempo y tantitos tiros y esto es diferente”.