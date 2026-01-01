Fue líder y goleador de un club histórico, pero llegó a Tigres y decepcionó con sus actuaciones

Hace mucho tiempo, más precisamente durante los primeros años del siglo, la Liga BBVA MX tuvo consigo a uno de los delanteros chilenos más importantes de todos los tiempos. Se trata de Sebastián, Chamagol González, quien tras brillar en los Potros de Hierro del Atlante dejó mucho qué desear con los Tigres.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

El Chamagol González no solo destacó por la increíble cantidad de goles que anotó con el Atlante, sino también por sus icónicos festejos que guardaban relación con Roberto Gómez Bolaños. Desafortunadamente para su causa, el atacante chileno nunca pudo destacar como se esperaba en los Tigres.

¿Por qué Sebastián González nunca pudo sobresalir en Tigres?

La grandiosa etapa que tuvo con los Potros de Hierro del Atlante hizo que Sebastián González llamara poderosamente la atención de varios equipos, entre ellos Cruz Azul. No obstante, al final este fue traspasado a Tigres, un equipo que, en ese momento, buscaba trascender a través de fichajes bomba de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: El día que Brock Lesnar casi se rompe el cuello en una lucha de WWE

Lastimosamente, su etapa tuvo más dudas que certezas dado que, en 39 encuentros disputados, Chamagol González únicamente pudo sumar 13 anotaciones, cantidad baja en relación a los registros que había mostrado en Atlante. Ante este hecho, el chileno cambió de aires y disputó minutos en clubes como Veracruz, León, Tecos y Mérida, mismos en los que no tuvo el éxito deseado.

¿Cuántos goles hizo Chamagol González en Atlante?

El nacido el 14 de diciembre de 1978 en Villa del Mar tuvo un efecto goleador por demás admirable en el Atlante, pues en 123 partidos disputados acumuló 75 anotaciones, lo cual lo convirtió en uno de los mejores goleadores en la historia de la institución, para ser específicos el tercer jugador con más goles en el club.

¿A qué se dedica hoy en día la leyenda de la Liga BBVA MX?

Después de haber confirmado su retiro de las canchas, Chamagol siguió vinculado con el futbol pero, ahora, como analista deportivo, por lo que ya son varios los años de experiencia que tiene en los medios de comunicación. De igual forma, ha probado suerte como director deportivo en distintos equipos de categorías menores en Chile.