Checo Pérez: el resumen de cómo va en su regreso a la Fórmula 1 y sus resultados en el test de Bahréin
El piloto mexicano de Cadillac ya hizo pruebas en el país del golfo Pérsico y sus tiempos no fueron buenos realmente
Así como hubo un detalle que encendió las alarmas en la segunda semana de pruebas de Fórmula 1 para Sergio Pérez, lo cierto es que “Checo” está de regreso en la F1 y se prepara para la competencia más apasionante del automovilismo mundial. Muchos se preguntan cómo van sus resultados en el test, en las pruebas de Bahréin.
Van dos días de pruebas en Bahrain, el país del Golfo Pérsico y Checo Pérez ya estuvo en la foto oficial de la F1 para la temporada 2026. Más allá de que los resultados en tiempos no son prometedores (el piloto mexicano estuvo en los últimos lugares), hay cosas positivas para rescatar y que Cadillac ya toma en cuenta.
Los tiempos no son lo más importante para la escudería de Checo Pérez
Aunque muchos fanáticos de la Fórmula 1 se concentran en ver cómo van los tiempos de cara al inicio de la temporada en Melbourne el 8 de marzo, el equipo Cadillac “ignora” los cronómetros y se centra en la fiabilidad. Tanto el miércoles como el jueves pusieron su atención en ese apartado en las vueltas del Circuito Internacional de Bahréin.
Checo Pérez y el conjunto estadounidense tuvieron dos jornadas de altibajos. El miércoles el mexicano completó apenas 24 vueltas por la mañana, con un mejor tiempo de 1:38:191, penúltimo en la clasificación. Cadillac indicó que se debió a problemas en los sensores, lo que causó que el tapatío tenga problemas para chequear neumáticos y combustible.
Keeping up with pre-season testing 👋 pic.twitter.com/fZTn0lXmZN— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 12, 2026
En tanto, el jueves, al cierre del Día 2, Checo finalizó en la 14ª posición con un tiempo de 1:35.369 luego de 50 vueltas, lo cual es positivo para un equipo debutante como el de Estados Unidos.
Con el Gran Premio de Australia a menos de un mes, Cadillac debutará como la undécima escudería de la parrilla y con un desafío enorme: tener un carro competitivo que sea sinónimo de fiabilidad y que mejore lo que fueron estas dos pruebas en la isla del golfo Pérsico. Checo Pérez y su compañero finlandés Valtteri Bottas intentarán demostrar su jerarquía.
Los tiempos de la prueba del Día 2 en Bahréin de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Italia - Mercedes): 1:32.803 - 79 vueltas
- Oscar Piastri (Australia - McLaren): 1:32.861 - 86 vueltas
- Max Verstappen (Países Bajos - Red Bull): 1:33.162 - 139 vueltas
- Lewis Hamilton (Reino Unido - Ferrari): 1:33.408 - 78 vueltas
- Lando Norris (Reino Unido - McLaren): 1:33.453 - 72 vueltas
- Franco Colapinto (Argentina - Alpine): 1:33.818 - 120 vueltas
- Nico Hulkenberg (Alemania - Audi): 1:33.987 - 73 vueltas
- George Russell (Reino Unido - Mercedes): 1:34.111 - 77 vueltas
- Esteban Ocon (Francia - Haas): 1:34.201 - 58 vueltas
- Liam Lawson (Nueva Zelanda - RB): 1:34.532 - 106 vueltas
- Alexander Albon (Tailandia - Williams): 1:34.555 - 117 vueltas
- Gabriel Bortoleto (Brasil - Audi): 1:35.263 - 29 vueltas
- Oliver Bearman (Reino Unido - Haas): 1:35.279 - 69 vueltas
- Sergio Perez (México - Cadillac): 1:35.369 - 50 vueltas
- Fernando Alonso (España - Aston Martin): 1:37.472 - 68 vueltas
- Valtteri Bottas (Finlandia - Cadillac): 1:40.193 - 58 vueltas
Los tiempos del día 5 en Bahrein. ANT pone el mejor tiempo en lo que va del testing. 108 vueltas para @Cadillac_F1 con 50 de ellas para PER. El tapatío marcó hoy su mejor tiempo en los días de testing con compuesto suave. pic.twitter.com/m9F96Bvkvg— David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) February 19, 2026
Pilotos sin tiempo registrado:
- Isack Hadjar (Francia - Red Bull): - - 0 vueltas
- Pierre Gasly (Francia - Alpine): - - 0 vueltas
- Charles Leclerc (Mónaco - Ferrari): - - 0 vueltas
- Lance Stroll (Canadá - Aston Martin): - - 0 vueltas
- Arvid Lindblad (Reino Unido - RB): - - 0 vueltas
- Carlos Sainz (España - Williams): - - 0 vueltas.