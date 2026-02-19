Checo Pérez: el resumen de cómo va en su regreso a la Fórmula 1 y sus resultados en el test de Bahréin

Así como hubo un detalle que encendió las alarmas en la segunda semana de pruebas de Fórmula 1 para Sergio Pérez, lo cierto es que “Checo” está de regreso en la F1 y se prepara para la competencia más apasionante del automovilismo mundial. Muchos se preguntan cómo van sus resultados en el test, en las pruebas de Bahréin.

Van dos días de pruebas en Bahrain, el país del Golfo Pérsico y Checo Pérez ya estuvo en la foto oficial de la F1 para la temporada 2026. Más allá de que los resultados en tiempos no son prometedores (el piloto mexicano estuvo en los últimos lugares), hay cosas positivas para rescatar y que Cadillac ya toma en cuenta.

Checo Pérez en el Día 3 del Test de Barcelona|X/Checo Pérez

Los tiempos no son lo más importante para la escudería de Checo Pérez

Aunque muchos fanáticos de la Fórmula 1 se concentran en ver cómo van los tiempos de cara al inicio de la temporada en Melbourne el 8 de marzo, el equipo Cadillac “ignora” los cronómetros y se centra en la fiabilidad. Tanto el miércoles como el jueves pusieron su atención en ese apartado en las vueltas del Circuito Internacional de Bahréin.

Checo Pérez y el conjunto estadounidense tuvieron dos jornadas de altibajos. El miércoles el mexicano completó apenas 24 vueltas por la mañana, con un mejor tiempo de 1:38:191, penúltimo en la clasificación. Cadillac indicó que se debió a problemas en los sensores, lo que causó que el tapatío tenga problemas para chequear neumáticos y combustible.

En tanto, el jueves, al cierre del Día 2, Checo finalizó en la 14ª posición con un tiempo de 1:35.369 luego de 50 vueltas, lo cual es positivo para un equipo debutante como el de Estados Unidos.

Con el Gran Premio de Australia a menos de un mes, Cadillac debutará como la undécima escudería de la parrilla y con un desafío enorme: tener un carro competitivo que sea sinónimo de fiabilidad y que mejore lo que fueron estas dos pruebas en la isla del golfo Pérsico. Checo Pérez y su compañero finlandés Valtteri Bottas intentarán demostrar su jerarquía.

Los tiempos de la prueba del Día 2 en Bahréin de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Italia - Mercedes): 1:32.803 - 79 vueltas Oscar Piastri (Australia - McLaren): 1:32.861 - 86 vueltas Max Verstappen (Países Bajos - Red Bull): 1:33.162 - 139 vueltas Lewis Hamilton (Reino Unido - Ferrari): 1:33.408 - 78 vueltas Lando Norris (Reino Unido - McLaren): 1:33.453 - 72 vueltas Franco Colapinto (Argentina - Alpine): 1:33.818 - 120 vueltas Nico Hulkenberg (Alemania - Audi): 1:33.987 - 73 vueltas George Russell (Reino Unido - Mercedes): 1:34.111 - 77 vueltas Esteban Ocon (Francia - Haas): 1:34.201 - 58 vueltas Liam Lawson (Nueva Zelanda - RB): 1:34.532 - 106 vueltas Alexander Albon (Tailandia - Williams): 1:34.555 - 117 vueltas Gabriel Bortoleto (Brasil - Audi): 1:35.263 - 29 vueltas Oliver Bearman (Reino Unido - Haas): 1:35.279 - 69 vueltas Sergio Perez (México - Cadillac): 1:35.369 - 50 vueltas Fernando Alonso (España - Aston Martin): 1:37.472 - 68 vueltas Valtteri Bottas (Finlandia - Cadillac): 1:40.193 - 58 vueltas

Los tiempos del día 5 en Bahrein. ANT pone el mejor tiempo en lo que va del testing. 108 vueltas para @Cadillac_F1 con 50 de ellas para PER. El tapatío marcó hoy su mejor tiempo en los días de testing con compuesto suave. pic.twitter.com/m9F96Bvkvg — David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) February 19, 2026

