Estos son los futbolistas de Chivas que NO defienden los colores de la selección mexicana

La polémica llegó de nueva cuenta al entorno de Chivas, pues reportes indican que la selección de futbol tunecina llamó a Anwar Ben Rhouma para pelear por un boleto a los Juegos Olímpicos de 2028. En ese sentido, el ariete nacido en los Estados Unidos vivirá su inicio en los procesos de selecciones nacionales… pero con el equipo africano. Esto se sabe del ariete de la Sub-21.

¿Cuántos futbolistas de Chivas NO representan a la selección mexicana?

Los años recientes se han visto envueltos en polémicas detrás de las reglas institucionales que Chivas ha establecido y cambiado alrededor de los jugadores que defienden al club. Hoy el tema de los mexicoamericanos está muy latente, pero la situación se torna todavía más intensa al ver futbolistas del Rebaño Sagrado con las casacas nacionales que no son del tricolor.

En la actualidad existen dos casos que generan ruido en medio del club tapatío:

Cade Cowell - Aunque este año estuvo cedido al futbol de la MLS, el ariete estadounidense de 23 años con ascendencia mexicana… ha defendido - desde las selecciones menores - cerca de 30 partidos al combinado de las barras y las estrellas. Del total de compromisos... 11 con el equipo mayor.

Aunque este año estuvo cedido al futbol de la MLS, el ariete estadounidense de 23 años con ascendencia mexicana… ha defendido - desde las selecciones menores - cerca de 30 partidos al combinado de las barras y las estrellas. Del total de compromisos... 11 con el equipo mayor. Anwar Ben Rhouma - Con 21 años, Anwar llegó a Chivas a mitad de 2026 y este primer llamado que realizó el combinado tunecino sería el inicio de Anwar en selecciones nacionales. México no le tomó en cuenta en procesos de equipos menores.

¿Quién es Anwar Ben Rhouma… jugador de Chivas?

Pese a que su caso generó eco en los meses recientes, algunos siguen sin entender quién es el ariete de las Chivas. Anwar Ben Rhouma nació en los Estados Unidos, tiene padre tunecino y madre mexicana. Jugaba en Mazatlán y llegó al club rojiblanco para incorporarse con la Sub-21, espacio donde tiene un presente destacado.

El nacido en Las Vegas, Nevada, acumula 11 anotaciones en 15 partidos del presente torneo de la liga mexicana con límite de edad. Incluso, ya lo insinuaron para subir en breve al Tapatío o incluso piden que Gabriel Milito lo tome en cuenta para el futuro inmediato con el primer equipo. Sin embargo, el ariete vive su proceso bajo el cobijo de las fuerzas básicas de Chivas.