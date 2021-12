En Chivas le coquetean a Córdova para que firme con el Rebaño

El mediocampista de Chivas, Jesús Molina le mando un mensaje a Sebastián Córdova para que se anime y firme con el Rebaño Sagrado.

Las Chivas se encuentran haciendo pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Michel Leaño en Barra de Navidad, Jalisco, y fue en ese lugar en el que el también exjugador del América, explicó las razones por las que el Rebaño es una gran opción para Córdova, quien sería apapachado por la afición.

“Sebastián es un jugador de mucha calidad, la decisión pasará por él o por la directiva, es un tema que no me compete, pero estoy seguro que si llega a venir se va a enamorar de Chivas porque es un gran club y en lo personal a pesar de que pasé por el América, aquí me adoptaron, me siento adoptado por la afición y por el equipo y ese agradecimiento que le tengo a Chivas será eterno por la continuidad que le dieron a mi carrera y la confianza que depositaron en mí”, dijo Jesús Molina en entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes.

En días anteriores se apagó el rumor de que Sebastían Córdova podía llegar a las Chivas, sin embargo, Jesús Molina, líder de la media cancha del Rebaño Sagrado, le sugirió al jugador americanista que firme con los Rojiblancos.

