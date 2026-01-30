Chucky Lozano sigue en la batalla: ahora le dieron este golpazo de última hora en la MLS

Los futbolistas mexicanos quieren llegar de la mejor manera a la Copa Mundial de la FIFA 2026, no obstante, no todos pueden lograrlo. Por ejemplo, aunque México siempre le da el sí a Hirving Lozano , este sufrió un nuevo golpazo de última hora en la MLS. Resulta que mientras no puede arreglar sus problemas en el San Diego FC, recibió otra pésima noticia.

Mientras que muchos se preguntan a qué equipo podría irse el Chucky Lozano , su actual club le ha dado un golpe durísimo de última hora. Resulta que el mexicano de 30 años no ha sido inscrito por el San Diego FC para la Concacaf Champions Cup 2026. De esta manera, queda claro que la institución de los Estados Unidos no lo tendrá en cuenta para este año.

Hirving Lozano|MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Hirving Lozano había llegado como una estrella y ahora lo descartaron

El delantero con pasado en Napoli hoy día tiene un valor cercano a los 8 millones de euros, según Transfermarkt. En tanto, San Diego pagó cerca de 12 millones de euros para ficharlo y le paga un salario de jugador franquicia (7 millones de dólares anuales). Sin embargo, no lo utiliza y tampoco le encuentra un nuevo equipo.

En pleno año mundialista, parece extraño que el Chucky no se apure en conseguir un nuevo equipo para llegar con rodaje y asegurarse la convocatoria de Javier Aguirre, el entrenador de la Selección Nacional de México. En cambio, se dice que prefiere cumplir su contrato a pesar de que no sería tomado en cuenta.

El último partido del Chucky Lozano en San Diego fue el 30 de noviembre de 2025, cuando ingresó en la segunda mitad y marcó un gol. Desde entonces, parece que hubo situaciones ajenas a lo futbolístico que provocaron que el mexicano no sea tenido en cuenta.

Los números del Chucky Lozano en San Diego FC

Con apenas un año en la institución de Texas, está claro que las cosas no fueron como se esperaba ni para el club ni para el mexicano con pasado en Pachuca, Napoli y PSV. Según la información proporcionada por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números del Chucky Lozano en el San Diego FC han sido los siguientes: