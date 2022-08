Cobertura Juego de Estrellas Liga MX vs MLS EN VIVO

Convocados para el Juego de las Estrellas Liga MX

Camilo Vargas (Atlas)

Oscar Ustari (Pachuca)

Carlos Acevedo (Santos)

Kevin Álvarez (Pachuca)

Luis Reyes (Atlas)

Brayan Angulo (Toluca)

Juan Escobar (Cruz Azul)



Hugo Nervo (Atlas)

Lisandro López (Xolos)

Jesús Ángulo (Tigres)

Gustavo Cabral (Pachuca)

Aldo Rocha (Atlas)

Luis Chávez (Pachuca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Fernando Beltrán (Chivas)



Guido Pizarro (Tigres)

Heriberto Jurado (Necaxa)

Julián Quiñones (Atlas)

Avilés Hurtado (Pachuca)

Alexis Vega (Chivas)

Álvaro Fidalgo (América)

Luis Quiñones (Tigres)

Víctor Guzmán (Pachuca)

Julio Furch (Atlas)

Germán Berterame (Rayados)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

Juan Dinneno (Pumas)

Convocados para el Juego de las Estrellas MLS

André Blake (Philadelphia Union)

Sean Johnson (New York City)

Dayne St. Clair (Minnesota United)

Julián Araujo (LA Galaxy)

Aaron Long (New Yotk Red Bulls)

Kamal Miller (CF Montreal)

Diego Palacios (LAFC)

Alexander Callens (New York City)

Kai Wagner (Philadelphia Union)

Deandre Yedlin (Inter Miami)

Walker Zimmerman (Nashville SC)

Paul Arriola (FC Dallas)

Ilie Sánchez (LAFC)

Darlington Nagbe (Columbus Crew)

Luciano Acosta (FC Cincinnati)

Carles Gil (New England Revolution)

Sebastián Driussi (Austin FC)

Emmanuel Reynoso (Minnesota United)

Javier Hernández (LA Galaxy)

Carlos Vela (LAFC)

Taty Castellanos (New York City FC)

Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders)

Jordan Morris (Seattle Sounders)

Taxi Fountas (DC United)

Jesús Ferreira (FC Dallas)

Bueeenas tardes y bienvenidos a la mejor cobertura EN VIVO del Juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS desde en el Allianz Field de Minnesota en los Estados Unidos, que arrancará a las 19:30 horas, tiempo de México. Estaremos llevándoles las mejores acciones de este encuentro que aunque es una exhibición tendrá en juego el orgullo por la rivalidad generada entre ambas ligas.

En el único antecedente de este encuentro, después de empatar en los 90 minutos, la MLS se llevó la victoria en penales por encima de la Liga MX, resultado que formó parte de aquella racha en la que el futbol de los Estados Unidos dominó al futbol azteca.

Último resultado Juego de Estrellas Liga MX vs MLS

Liga MX 1-1 MLS | Penales 2-3 a favor de la MLS.

Acompáñennos durante las próximas horas en esta cobertura EN VIVO del Juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS y recuerden que la mejor información deportiva está aquí, en Azteca Deportes.