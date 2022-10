Codere Freebet México: ¿Cómo puedo conseguirlas? ¡Descúbrelo!

¿Conoces Codere Freebet? Se trata de las apuestas gratuitas que los usuarios de México tienen la posibilidad de recibir con su registro. Hoy trataremos de explicarte de qué forma puedes hacerte con ellas y la manera de aprovecharlas en tus pronósticos deportivos. Una promoción sin duda atractica para los amantes de las apuestas deportivas.

¿En qué consisten las Codere Freebet?

En ocasiones, las casas de apuestas ofrecen bonos de bienvenida y otras ofertas en forma de apuestas gratis. Este es el caso de Codere Freebet, una forma de apostar con un extra de saldo gratuito para así no poner en juego tu dinero. Pero el hecho de que sean gratuitas no implica que no estén sujetas a ciertos términos.

Del mismo modo que ocurre con el código promocional Codere , las freebets tienen una serie de condiciones implícitas que debes cumplir. Por eso, en esta reseña de Codere México también resulta importante conocer su funcionamiento. Los requisitos para las apuestas gratis son una guía para cualquier jugador de esta casa.

Codere Apuestas Parlay

Requisitos para conseguir Codere Freebet

Algo positivo de las Codere Freebet es que no necesariamente se trata de una promoción exclusiva para los nuevos clientes. De hecho, también se pueden encontrar disponibles temporalmente en su sección de promociones. En cuanto a su bono para nuevos usuarios de $3.000 MXN sí será necesario crear una nueva cuenta en esta casa.

Codere México solicita además ingresar un mínimo de $100 MXN para activar esta promoción. Una vez que cumples los requisitos de activación de las Codere Freebet, ya podrás apostarlas. En este caso, el momio de apuestas tendrá que ser de al menos -200 a positivo. Además, también cuentan con un límite de tiempo máximo.

El operador permite utilizar las apuestas gratis o freebet de Codere generalmente como máximo durante 7 días. Además, e caso de que tus jugadas te salgan bien, las ganancias que obtendrías serían la parte neta. Es decir, el beneficio sin el importe que hayas añadido en tu apuesta.

Codere Freebet por registro: $500 MXN gratis

Uno de los bonos más populares de Codere México es su promoción de $500 MXN gratuitos. Se trata de una bonificación que los nuevos usuarios de la casa pueden recibir solo por crear una cuenta. Es una oferta gratuita habilitada para cualquier jugador de México.

El bono solo lo podrán reclamar los nuevos clientes de la casa que tengan al menos 18 años.

Las freebets únicamente pueden emplearse en los mercados de deportes.

El Rollover (o requisitos de apuesta) son de 10x con un mínimo de 5 apuestas aceptadas.

El máximo que puedes conseguir en forma de ganancias con esta oferta es $3.000 MXN.

Si tus jugadas han salido bien y has obtenido beneficios, para retirarlos has de ingresar un mínimo de $200 MXN.

Codere Freebets

Otro modo de obtener Codere Freebet para apostar

Tal vez te preguntes si existen otras formas de obtener Codere Freebet en esta casa para usuarios de México. Lo cierto es que es posible que en su sitio web veas ofertas destinadas a partidos o juegos específicos. Además, las apuestas combinadas o múltiples también están regadas de promociones.

Todo dependerá de las disciplinas deportivas que el operador ponga a disposición del bono escogido. Este puede repartirse en eventos de fútbol, rugby o tenis, por ejemplo. Además, las apuestas parlay tendrán indicado un número mínimo de selecciones para tu pronóstico.

En los bonos de devolución, el operador te devolverá un porcentaje de tu apuesta para que lo apuestes gratuitamente. Codere establecerá una cantidad máxima que podrás recibir de este modo, dependiendo de la oferta solicitada. Por lo demás, dependerá de los términos del bono.

Codere Fútbol Americano Parlay

Cómo ingresar dinero para recibir Codere Freebet

Dejando a un lado el bono por registro, que no precisa de ningún depósito, otras promociones del operador sí solicitan ingresar saldo para obtenerlas. Pero además de las Codere Freebet, el saldo en tu cuenta siempre te servirá para realizar apuestas en deportes o casino.

La disposición de saldo o la obtención de apuestas gratis solo es algo válido para los usuarios que poseen una cuenta. Y, en este sentido, para poder ingresar saldo en Codere México también deberás ser cliente. Ya sea a través de sus locales o vía su web online.

Puedes acudir a sus establecimientos físicos para agregar fondos a tu cuenta en cualquier momento.

Los depósitos en línea tienen la ventaja de que podrás completarlos de forma digital, sin importar tu localización en ese instante.

Respecto a las formas de pago que acepta es operador, a pie de página podrás encontrarlas. Tarjetas bancarias como Mastercard y Via están incluidas. Además, los usuarios pueden utilizar Oxxo, Spei, transferencia bancaria o Payner. Sin olvidar Todito Cash y los establecimientos físicos.

Consejos para utilizar Freebet en Codere México

Antes de finalizar esta reseña sobre Codere Freebet, siempre conviene tener en cuenta algunos consejos antes de jugar. Mediante estas pautas no te garantizamos un éxito del 100% en tus pronósticos, pero sí te servirán para mejorar tu conducta de juego en esta casa.