Código promocional Betano Chile – MAXPROMOCL – Enero 2023

Código promocional Betano Chile MAXPROMOCL - Bono de hasta $200.000 CLP + $5.000 en apuesta gratis

Betano Bonus Detalles de la oferta Código promocional Betano Deportes Recibe un Bono del 100% de hasta $200.000 + $5.000 en apuesta gratis MAXPROMOCL Casino Recibe hasta $200.000 de bienvenida MAXPROMOCL

Cómo conseguir el código promocional Betano Chile MAXPROMOCL

Hacer uso del código promocional Betano MAXPROMOCL es muy sencillo. En solo unos pocos pasos podrás canjear tu oferta de bienvenida de hasta $200.000 CLP en deportes o casino. A continuación te explicamos cómo:

Haz clic en cualquiera de nuestros enlaces y accede a la página principal de Betano Chile

Busca el botón “Regístrate” y haz clic sobre él para crear tu cuenta de usuario.

Dependiendo de tus preferencias, elige uno de los tres métodos para registrarte: a través de Facebook, Google o dirección de correo electrónico.

Introduce todos los datos personales necesarios, como nombre, apellidos, dirección de contacto, email, número de teléfono, etc., y crea también un nombre de usuario y una contraseña.

En el campo “¿Tienes un código promocional?” escribe MAXPROMOCL para poder reclamar la promoción de bienvenida Betano Chile.

¡Ya estás listo para disfrutar de tu oferta de bono de hasta $200.000 CLP en deportes o casino!

Eso sí, Ten en cuenta que hay ciertos requisitos si desea utilizar este código promocional Betano MAXPROMOCL. Es imprescindible ser mayor de 18 años y residir en Chile, así como no tener una cuenta existente con Betano Chile antes de reclamar este bono.

¿Qué ventajas me ofrece el código promocional Betano Chile MAXPROMOCL?

Utilizar el código promocional MAXPROMOCL de Betano Chile es una forma inteligente de ampliar tus posibilidades de ganar. Por supuesto, recibir un bono del 100% en tu primer depósito vale la pena porque te permite duplicar el saldo de tu cuenta y arriesgar menos de tus propios fondos.

Cada promoción viene con su propio conjunto de términos y condiciones específicos que deben cumplirse, por lo que te recomendamos que estés al tanto antes de reclamar las ofertas disponibles. Por ejemplo, algunas promos recompensan a los usuarios con bonos adicionales o premios especiales, como apuestas gratuitas. El código promocional Betano Chile también tiene su propia fecha de caducidad y sus propios requisitos que debes consultar.

Para sacar el máximo provecho de tu experiencia al utilizar el código promocional Betano Chile, lee detenidamente las condiciones y asegúrate de cumplir los requisitos del operador.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas Betano

El bono de bienvenida de apuestas deportivas de Betano es una excelente forma de iniciarse en la casa de apuestas. Consiste en un bono del 100% de tu primer depósito hasta un límite de $200.000 CLP en deportes y $5.000 adicionales en apuestas gratis. Esta oferta es exclusiva para nuevos clientes, por lo que es necesario registrarse y activar el bono antes de aprovecharlo. Una vez hecho esto, el monto del bono estará disponible en tu cuenta de usuario para que lo utilices cuando quieras.

La cantidad de la recompensa del bono de bienvenida es generosa, por lo que merece la pena aprovecharla sobre todo si vas a hacer un depósito inicial grande. Además, con las apuestas gratuitas también incluidas en el paquete, puedes explorar otras opciones de apuestas sin arriesgar tus propios fondos.

Términos y condiciones del bono deportes

Los términos y condiciones de los bonos promocionales deportivos pueden ser complejos de entender al principio dada la cantidad de requisitos que presentan. Por eso es importante leer y comprender las condiciones que vienen con cualquier oferta de las casas de apuestas.

El código promocional Betano proporciona una serie de ventajas exclusivas, pero estas están sujetas a los siguientes términos y condiciones.

El depósito mínimo a realizar tras tu registro es de $5.000 CLP.

Es necesario apostar el importe del bono más el primer depósito en multiplicación x5.

Los eventos deportivos en los que realices las apuestas deben tener cuotas mínimas de 1.65.

El plazo para utilizar el bono antes de que caduque es de 90 días.

No son compatibles los ingresos realizados a través de Neteller o Skrill.

Bono de bienvenida casino online

Con el código promocional Betano también es posible disfrutar de un bono del 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP para juegos de casino online. Esta fantástica promoción te permiten explorar y disfrutar de la amplia oferta de juegos de casino Betano.

Términos y condiciones del bono casino

Es importante no confundir el hecho de que el monto de la promoción de casino coincida en el monto con la deportiva, ya que sus requisitos de liberación son diferentes. Por eso, seguramente te gustará saber cuáles son las condiciones necesarias para activar y liberar esta oferta.

El primer depósito que realices en Betano apuestas debe ser de $5.000 CLP.

El importe total del depósito más el bono debe jugarse en multiplicación x20.

Antes de que el bono expire, dispondrás de 30 días para utilizarlo.

Las ganancias derivadas de los giros gratuitos no tienen requisitos de apuesta.

Las jugadas en tragamonedas cuentan un 100%, en blackjack un 10% y en ruleta un 10%.

Bono Betano Multiproducto

El llamado bono Multiproducto te permitirá obtener un 100% de tu primer ingreso hasta un máximo de $100.000 CLP, tanto en deportes como en casino. Nuevamente estamos ante una oferta para nuevos usuarios y para la que no sirven los depósitos mediante Skrill o Neteller.

Es necesario apostar la cantidad completa de depósito y bono en multiplicación x5 en deportes y 12.5 en casino y juegos virtuales.

El saldo real de tu cuenta se apostará antes que el saldo de bono.

El bono se cancelará automáticamente si solicitas una retirada antes de completar sus términos.

Solamente contabilizarán las apuestas realizadas con cuota mínima de 1.5 o en Tragamonedas y Video Tragamonedas de casino.

No contabilizarán las apuestas en juegos de mesa ni tampoco de casino en vivo.

Apuestas y Giros gratis todos los días

Una de las ventajas con las que cuentan los usuarios de esta casa es el hecho de poder recibir giros gratis a diario. Con gol de oro puedes obtener giros gratis, fichas doradas y también apuestas gratis. Para ello, tendrás que visitar la página de promociones diariamente, ya que se podrá utilizar una vez al día.

El máximo de giros gratis que podrás obtener en un día es de 10.

Los giros y las fichas gratis serán válidas por el periodo de un día tras ser acreditadas en tu cuenta.

El monto máximo que podrás obtener con las apuestas gratis está limitado a $1.000 CLP por día.

Las apuestas gratis pueden utilizarse en todos los mercados y eventos deportivos.

Del mismo modo, las apuestas gratis solamente serán válidas durante un día tras ser acreditadas.

Jueves de apuestas gratis

La promoción llamada ‘Jueves de apuestas gratis’ está basada en la función ‘Rain’, que se activa 20 veces de forma aleatoria y que se puede reclamar por participar en el juego. Estas apuestas gratuitas estarán valorizadas en un monto de $2.000 CLP y su funcionamiento es el siguiente:

La oferta es válida para todos los clientes del operador en el juego Aviator de casino.

Las apuestas gratis pueden utilizarse hasta 30 minutos después de que sean acreditadas en tu cuenta.

Es posible obtener hasta 20 apuestas gratis, valorada cada una en $2.000 CLP.

El factor mínimo para retirar las apuestas gratis es de 2x para que se consideren válidas.

Las ganancias generadas con las apuestas gratis no están sujetas a requisitos de apuesta.

Apuestas deportivas en vivo Betano

Las apuestas deportivas son una de las secciones más visitadas de Betano apuestas, sino la que más. En ella encontrarás todos los mercados chilenos, con competiciones y deportes populares del país. Pero lo mismo ocurrirá con todos los torneos de distintas partes del mundo, como podrás comprobar.

No importa si quieres apostar en la Copa del Mundo o en la Champions League, la NBA o el US Open y la MLB o la NFL. Prácticamente cualquier evento que busques estará cubierto en gran medida. Y en caso de que no lo encuentres en Betano apuestas, probablemente tampoco lo hagas en otras casas de apuestas del país.

Si te gusta apostar a largo plazo, puedes hacerlo. Pero si te gusta vivir la emoción del directo, también puedes apostar en vivo. Resaltamos que Betano cuenta con streaming en vivo. Es decir, que podrás seguir determinados eventos mediante imágenes como si lo hicieras en tu propia TV.

Juegos de casino y casino en vivo

Ya conoces algunas de las promociones compatibles con Betano casino pero, ¿sabes todo lo que ofrece esta sección? Podríamos comenzar con sus juegos de mesa, incluyendo las ruletas o los juegos de póker y blackjack. Su gama de variedades es tan amplia que puedes utilizar el buscador para ubicar el juego que buscas.

Por otro lado, también puedes explorar la sección de Top 10 juegos de Chile y conocer las opciones favoritas de los usuarios. En ella se encuentran títulos como Gates of Olympus, Gold Digger Betano o Age of the Gods. Por supuesto, al mismo tiempo ofrece juegos jackpot con grandes botes.

A todo ello se suma una más que notable sección de apuestas en vivo, en la cuál se encuentran activos crupieres en vivo que darán forma a tu partida. Al mismo tiempo, podrás seguir todo a través de imágenes en vídeo de última generación para simular una sala de casino real.

¿Qué más ofrece Betano Chile a sus jugadores?

Como has podido ver, las promociones para nuevos usuarios, así como los ya registrados, son uno de los puntos fuertes para utilizar el código promocional Betano. Pero su sección de bonos no se queda aquí, ni mucho menos, ya que su página de promociones está constantemente actualizada.

Nuestro consejo es que la visites de forma frecuente, pues algunas ofertas son simplemente temporales, o bien para eventos concretos. Por ejemplo, competiciones como la Copa del Mundo o la Copa Libertadores pueden contar con cuotas mejoradas, devoluciones, etc.

El apartado de casino también se lleva su parte, ofreciendo un bono Cashback del 20% para jugar en vivo, con el que obtendrás de vuelta parte de tus pérdidas. Pero no solo eso, ya que puedes participar en los Super Torneos o recibir apuestas gratis determinados días de la semana.

Medios de pago disponibles en Betano

Cuando se trata de hacer el primer depósito y aprovechar el código promocional Betano, los métodos de pago son esenciales. Esto es así, independientemente de las veces que decidas realizar un ingreso o una retirada.

Llegados a este punto, es importante considerar todas las opciones de pago disponibles para así escoger la que más se adapte a tus preferencias. Por eso, es momento ahora de conocer los métodos habilitados, así como la cantidad mínima aceptada o su tiempo de procesamiento.

Métodos de depósito en Betano

WebPay: sin comisión y tiempo de procesamiento de 5 minutos – Depósito mínimo $5.000 CLP.

BancoEstado: sin comisión y tiempo de procesamiento de 5 minutos – Depósito mínimo $5.000 CLP.

Santander: sin comisión y tiempo de procesamiento de 5 minutos – Depósito mínimo $5.000 CLP.

Pago en Efectivo: sin comisión y tiempo de procesamiento de 5 minutos – Depósito mínimo $2.000 CLP.

Tarjeta de débito/crédito: sin comisión y tiempo de procesamiento de 5 minutos – Depósito mínimo $5.000 CLP.

Skrill: sin comisión y tiempo de procesamiento instantáneo – Depósito mínimo $10.000 CLP.

Neteller: sin comisión y tiempo de procesamiento instantáneo – Depósito mínimo $10.000 CLP.

Métodos de retiro en Betano

Transferencia bancaria: normalmente 2 días hábiles de procesamiento – Depósito mínimo $15.000 CLP.

Tarjeta de crédito/débito: normalmente 2 días hábiles de procesamiento – Depósito mínimo $15.000 CLP.

Neteller: normalmente hasta 24 horas – Depósito mínimo $20.000 CLP.

Skrill: normalmente hasta 1 hora – Depósito mínimo $20.000 CLP.

Atención al cliente Betano

Las casas de apuestas disponen de una gran cantidad de servicios. Y es que, además de los mercados de deportes y casino, en su sitio también se encuentra la información legal, tutoriales, preguntas frecuentes, métodos de pago y más. Por eso, es normal tener dudas sobre aspectos concretos de su funcionamiento.

Si es tu caso, no debes preocuparte en absoluto, ya que tiene solución. Si te surge alguna duda o incidencia que tenga que ver con el código promocional Betano o cualquier otro aspecto de la casa de apuestas, puedes contactar con su servicio de soporte al cliente. Las vías habilitadas para ello son las siguientes:

Puedes consultar el centro de ayuda y utilizar el buscador.

Chat en vivo (disponible los 365 días del año).

Correo electrónico.

También se encuentran presentes en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter.

Aplicación móvil Betano

Puede que te encuentres leyendo esta misma reseña desde tu smartphone o tablet, y también puede que desees apostar desde tu celular una vez que te registres. Tanto si lo haces todo desde el dispositivo móvil como si solo utilizas de vez en cuando, Betano app es una realidad.

La aplicación móvil Betano apuestas está disponible para el sistema operativo Android y se puede descargar desde la página oficial del operador. Por lo que, si tu idea es hacerte con ella, te mostramos los pasos a seguir para instalarla en cuestión de minutos:

Haz clic sobre el botón de ‘Descargar nuestra aplicación Android’ para abrir el archivo .apk en tu dispositivo.

Habilita la descarga e instalación desde fuentes desconocidas para poder instalar una aplicación fuera de Google Play.

El tercer paso consiste en instalar directamente la aplicación en tu dispositivo y esperar a que finalice el proceso.

Para terminar, ejecuta Betano app en tu celular y ya podrás hacer login en tu cuenta o registrarte si todavía no tienes una.

Cabe recordar que también puedes acceder a la web de Betano apuestas desde el navegador de tu celular. No es necesario instalar ningún software adicional, simplemente, la interfaz se adaptará de forma automática a tu pantalla para operar de forma más optimizada.

Premios y distinciones de Betano

Una de las principales razones que llevan a los usuarios a creer que registrarse en Betano apuestas es una buena idea, son sus premios como operador del año. Estos galardones también son un símbolo del que ellos mismos se sienten orgullosos, y por eso puedes verlos en la misma página principal.

Hasta un total de 7 diferentes premios son los que viene consiguiendo Betano Chile desde hace años. Y, por si sientes curiosidad de conocerlos, a continuación puedes consultar la lista de galardones obtenidos por una de las mejores plataformas de apuestas del país.

EGR Operator Awards 2022 – Operator of the year

EGR Operator Awards 2022 – Sports betting operator

SBC Awards 2021 Latinoamérica – Rising star of the year

EGR Operator Awards 2021 – Football betting operator

EGR Operator Awards 2021 – Customer service operator

EGR Operator Awards 2019 – Best mobile operator

SBC Awards 2019 Latinoamérica – Rising star in sports betting

Conclusión - ¿Es confiable jugar en Betano?

Totalmente confiable, Betano apuestas ha sido galardonado como mejor operador del año desde el año 2019, y continúa siéndolo también este año. ¿Es esto fruto de la casualidad? Lo cierto es que no, y basta con echar un vistazo a sus paneles de apuestas deportivas y casino para comprobarlo.

Para comenzar, el código promocional Betano MAXPROMOCL te dará acceso a un bono del 100% hasta $200.000 CLP. ¿Deportes o casino? Tú escoges en cuál de las secciones prefieres comenzar a divertirte bajo uno de los entornos más seguros y protegidos para apostar en Chile.

FAQs código promocional Betano

Si esta guía sobre el código promocional Betano en Chile no te ha parecido todavía lo suficientemente completa, todavía hay espacio para algo más. Las preguntas frecuentes siempre resultan interesantes, y más si, como en este caso, sirven para repasar conceptos clave sobre el operador.

¿Cómo registrarse con el código promocional Betano?

Para registrarse con el código promocional Betano es imprescindible acudir a su sitio web oficial. En esta misma página encontrarás nuestros enlaces para ir de forma directa. Después, completa el formulario de registro con tus datos e introduce el código MAXPROMOCL para finalizar tu alta como usuario.

¿Cómo activar el bono de bienvenida en Betano Chile?

Para activar el bono de bienvenida del 100% hasta $200.000 CLP con tu primer depósito, solo necesitas seguir los términos de la promoción. Es decir, después de registrarte tendrás que hacer el depósito mínimo que te permitirá disfrutar de la oferta. No podrás retirarlo antes de completar los términos y condiciones asociados.

¿Qué bonos de bienvenida ofrece Betano para usuarios de Chile?

Betano apuestas dispone de dos bonos de bienvenida para deportes y casino, ambos con el mismo monto. Las promociones te entregarán el 100% de tu primer depósito hasta un máximo de $200.000 CLP. Es decir, doblarán cualquier ingreso que realices en saldo de bono hasta alcanzar esa misma cantidad.

¿Cómo retirar los bonos de bienvenida Betano?

No debes retirar un bono de bienvenida Betano sin antes completar sus condiciones dentro del plazo máximo de tiempo indicado. De hacerlo, este podrá quedar cancelado, así como las ganancias asociadas a él. Debes completar los términos y condiciones de apuesta para poder retirarlo con seguridad.

¿Qué métodos de pago están disponibles en Betano?

Betano apuestas permite añadir fondos a tu cuenta de usuario mediante diferentes vías de pago. Algunas de las principales son Webpay, Visa, Mastercard, Banco de Chile, Scotiabank, BancoEstado, BCI, Itaú, Santander, Banco Falabella, Banco Ripley, Red Compra, Mach, Skrill o Neteller.