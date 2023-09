Código Promocional Caliente Septiembre 2023: Activa tu bono

Al registrarte en Caliente obtendrás $1,000 MXN por tan solo registrarte + $3,000 MXN adicionales con tu 1er depósito. Pero hay más. Si quieres conocer todo lo que te ofrece Caliente México, ¡continúa leyendo porque lo recogemos al detalle a continuación!

¿Qué esconde el código promocional Caliente México?

Bono Descripción Código promocional Caliente Sin depósito $1,000 MXN gratis en apuestas deportivas MAXB… Apuestas Bono 100% hasta $3,000 MXN con tu 1er ingreso MAXB… Casino Bono de hasta $5,000 MXN MAXC… Sin depósito casino CADUCADO MAXB…

Cómo obtener el código promocional Caliente MX

No es mucho lo que tienes que hacer para activar el magnífico código promocional Caliente que recogemos aquí. Si quieres saber cómo empezar a jugar con este extra de $1,000 MXN + $3,000 adicionales con tu 1er ingreso, así como aprovechar otras promociones asociadas al código de cupón Caliente, sigue estos pasos:



Primeramente, responde a esta pregunta: ¿Eres mayor de edad? En caso contrario, no solo no podrás activar el código promocional Caliente, sino que, además, ni siquiera podrás registrarte en la plataforma.

En caso contrario, no solo no podrás activar el código promocional Caliente, sino que, además, ni siquiera podrás registrarte en la plataforma. Accede a la página principal del operador a través de uno de nuestros enlaces directos . Durante el proceso de registro, introduce en la casilla correspondiente el código promocional Caliente que recogemos aquí .

. Durante el proceso de registro, . Cuando completes el registro Caliente, habrás de completar la verificación de tu cuenta a través de SMS . Posteriormente, ingresa el Número de Identificación Personal en el banner del bono.

. Posteriormente, ingresa el Número de Identificación Personal en el del bono. ¡Ya está, ahora puedes disfrutar del extra del código cupón Caliente, así como de otras muchas promociones exclusivas de esta plataforma netamente mexicana!

Ten en cuenta que el código Caliente activa también un bono para Caliente casino, por lo que no solo podrás empezar a jugar con el extra del bonus Caliente deportes en forma de bono sin depósito y bono de bienvenida por 1er ingreso, ¡ahí es nada!

Duplicamos tu Primer Depósito Caliente

Caliente bono de bienvenida en apuestas deportivas

Una vez dispongas del bono de bienvenida sin depósito, ten en cuenta que este se vincula a una serie de términos y condiciones. Son los llamados requisitos de apuesta. El código promocional Caliente sin depósito presenta los siguientes:



El cliente recibirá $1,000 MXN al registrarse, sólo para usuarios nuevos. Sólo podrá utilizar el bono gratuito en Sportsbook. Para liberar el bono se deben cumplir con requisitos de apuesta de hasta 10x y tener al menos 10 apuestas válidas que contribuyan. Las apuestas que contribuyen para liberar el bono, deben colocarse sobre una selección mínima de $50MXN y con probabilidades entre +100 (1/1) y +2000 (20/1). Las apuestas de bonos gratis están condicionados a participación. El importe máximo que se puede retirar como ganancias netas del bono es de $3,000 MXN y deberá realizar un depósito de al menos $100 MXN para poder retirar.

Respecto al bono de bienvenida de $3,000 MXN extras con tu 1er depósito, estos son los términos y condiciones más importantes:

Regístrate y realiza un primer depósito de $100 MXN o más y duplicaremos el 100% de tu depósito hasta por un máximo de $3,000 MXN. Para activar el bono, se debe ingresar el código de promoción BPD3000 y reunir requisitos de apuesta con el saldo de su primer depósito. El ingreso del código de promoción y los requisitos de apuesta con el depósito deberán cumplirse dentro de los 7 días después de haber realizado el depósito. Para apostar con el bono, el saldo del primer depósito debe ser utilizado en apuestas de momios desde -200 a positivo. Puede ser en una sola apuesta o varias. Una vez agotado el depósito con esta condición, el balance de bono pasará de pendiente a activo. Al jugar con el bono, se deben colocar apuestas determinadas por un valor de 3 veces la cantidad del depósito más el bono antes de solicitar cualquier retiro. La cantidad máxima que se puede transferir del saldo de bonificación al saldo real al término del requisito de apuesta es de $10,000 MXN. Cualquier cantidad que exceda de $10,000 MXN se perderá. Si no se cumplen los requisitos de apuesta dentro de los 30 días posteriores a la introducción del Código de promoción, el balance de bonos se perderá. Si solicitas un retiro antes de cumplir cualquier o todos los requisitos de apuesta, los fondos de su balance de bonos se perderán y la promoción ya no estará disponible para usted, independientemente de si se ha introducido el código de promoción. Todas las selecciones deben ser colocadas con momios mínimos de -200 (1.50) hasta positivos para contribuir al requisito de apuesta.

Aquí recogemos solo algunos de los aspectos clave del rollover. Para más información sobre los términos y condiciones de las bonificaciones Caliente deportes, te recomendamos que visites directamente el apartado de promociones del operador.

Oferta de Caliente apuestas deportivas

La paleta de opciones que se abre una vez activas el código promoción Caliente en cuanto a apuestas deportivas es, sencillamente, impresionante. Obviamente, el fútbol ocupa un lugar destacado, sobre todo la Liga MX y otras categorías y competiciones del fútbol patrio. Porque recordemos que Caliente no solo opera en el país azteca, sino que es de origen mexicano. Por tanto, es probablemente la mejor opción para colocar apuestas fútbol mexicano.

Por supuesto, el abanico de posibilidades va mucho más allá. Si te gustan las apuestas tenis y apuestas básquetbol, Caliente México también es una magnífica opción. Sus momios no son solo atractivos, sino que, además, se incluye una gran cantidad de mercados, sobre todo en torneos populares, como la NBA o los Grand Slam. Y es que, en categorías inferiores, como los torneos ITF de tenis, quizá no sea la mejor alternativa para apostar.

Por supuesto, hay otros deportes, como, por ejemplo:



Golf.

Hockey.

Balonmano.

Carreras de caballos.

Rugby.

¡Etcétera!

Más allá de esto, cabe destacar la sección de apuestas en vivo Caliente. ¡Pero mantén la calma! Aquí, los momios se ajustan en función del desarrollo de los eventos. Por tanto, si vas a apostar en directo, hazlo siempre y cuando puedas acompañarte de retransmisiones en riguroso directo. La buena noticia es que este operador ha mejorado mucho en el apartado en vivo, incluyendo actualmente la herramienta Caliente TV, con cientos de miles de eventos retransmitidos cada año.

Caliente Próximas Apuestas



Caliente casino

Si estás harto de las apuestas deportivas o simplemente no te llaman la atención, siempre puedes echar un rato en Caliente casino, que también está vinculado a un código de promoción Caliente. El casino de esta plataforma es bastante completo, con muchas secciones diferenciadas que hacen muy fácil entender cómo funciona Caliente casino en pocos minutos.

¿Y cuáles son esas secciones? Pues una de las que más destaca es la de tragamonedas. Ofrece títulos propios como Gladiator, así como alternativas licenciadas, como las tragamonedas American Dad o basadas en el personaje de Superman. En este apartado, es difícil aburrirse; no solo por la cantidad, sino por la calidad de sus opciones. ¡Y todas ellas a cargo de proveedores de software excepcionales, como, por ejemplo, PlayTech!

Asimismo, también cuenta con una espectacular lista de juegos de mesa, como póker, ruleta o blackjack. Para los más tradicionales, incorpora un apartado Caliente bingo. Lo que más llama la atención de esta última opción es su propuesta de exclusivos. ¡Sí, Caliente bingo dispone de variantes que solo encontrarás si te decides a registrarte con ellos, y podemos adelantarte que la mayoría son muy divertidas!

Para que el apartado de apuestas deportivas Caliente no le haga sombra, el operador también brinda a los nuevos clientes un código promocional Caliente casino. Con él, activarás un bono de bienvenida de $5,000 MXN por tan solo registrarte y depositar en Caliente introduciendo MAXCASINO. Sin duda, otra baza ganadora que suma y que, además, resulta difícilmente superable por el resto de competidores de la industria.

Bono bienvenida casino Caliente para nuevos usuarios

Ya hemos hablado de la bonificación para nuevos clientes en el apartado de apuestas deportivas, ¡pero todavía no hemos descrito la generosa oferta para estos mismos clientes que espera en Caliente casino! Para ello, tienes que registrarte igual que en deportes, pero con el código bonus MAXCASINO Caliente.

Si no has leído lo referente a apuestas deportivas, debemos recordarte que el registro en Caliente México es muy sencillo. En pocos minutos, ya formarás parte de esta increíble familia de apostantes. Pero no está de más recordar algunos de los términos y condiciones generales del bono de bienvenida Caliente casino. De este modo, nada te pillará por sorpresa:



Se trata de una oferta destinada a mayores de edad (+18 años).

Debes realizar un depósito mínimo de $200 MXN.

Tendrás que apostar la cantidad del bono más el depósito un total de 20 veces en un plazo máximo de 7 días .

. Cada uno de los juegos de casino online Caliente contribuye en un porcentaje diferente a la liberación del bono.

Caliente contribuye en un porcentaje diferente a la liberación del bono. No se permite retirar dinero antes de liberar tu bono, de lo contrario, se anulará.

Anteriormente, existía un bono de bienvenida sin depósito. Gracias a él, recibías un extra de $400 MXN para todos los juegos de casino. Era magnífico para probar el operador sin riesgo. Desgraciadamente, ya no se incluye, aunque en el momento de redactar este contenido ofrecía un triple bono por ingresar en lunes, así como giros gratis cada martes o un bote de millones de pesos mexicanos en torneos de blackjack.

Codigo Promocional Caliente

Qué ofrece el casino en vivo a través del código promocional Caliente

Casino Caliente pone a disposición de sus apostantes una experiencia de casino en vivo sin comparación alguna en el sector. ¿Cómo? A través de crupieres reales y retransmisión en vivo de alta definición. Si quieres experimentar lo que es estar en un casino tradicional sin ni siquiera tener que levantarte de la cama, casino en vivo Caliente es todo lo que estabas buscando.

Entre su abanico de opciones, incluye, cómo no, bacará, ruleta, blackjack o póker Caliente. Todo ello se puede disfrutar con el bonus Caliente de bienvenida. El ambiente del casino en vivo es magnífico, ya que te permite interactuar con crupieres y usuarios desde el confort de tu hogar. ¿Pero por qué insistimos tanto en el casino en directo? Pues bien, por lo siguiente, ¡toma nota!

Blackjack, ruleta, póker y bacará

Blackjack : Se trata de uno de los juegos de cartas más populares. En él, tienes que acercarte lo máximo posible a 21 sin pasarte. No solo hay versión en directo, por lo que, si te cansas, podrás disfrutar de las versiones flash . Dispones de alternativas míticas, como Blackjack Progressive, Multimano, Duel o Multiplayer.

: Se trata de uno de los juegos de cartas más populares. En él, tienes que acercarte lo máximo posible a 21 sin pasarte. No solo hay versión en directo, por lo que, si te cansas, podrás disfrutar de las versiones . Dispones de alternativas míticas, como Blackjack Progressive, Multimano, Duel o Multiplayer. Ruleta : Es la estrella del casino en vivo caliente. Apuesta al número, color o sección del tapete. Dispones de varias versiones, como ruleta clásica, ruleta europea o ruleta francesa. Los límites de apuesta son de lo mejor del sector, así como la velocidad de las partidas, muy fluida e intuitiva.

: Es la estrella del casino en vivo caliente. Apuesta al número, color o sección del tapete. Dispones de varias versiones, como ruleta clásica, ruleta europea o ruleta francesa. Los límites de apuesta son de lo mejor del sector, así como la velocidad de las partidas, muy fluida e intuitiva. Póker : Uno de los pocos juegos de casino en los que el azar puede vencerse con una buena estrategia. En Caliente casino, dispones de muchas modalidades, como el Three Card Poker. Aquí, el objetivo es obtener la menor mano con solo tres cartas. También dispones de póker en vivo con crupier exclusivo, ¡solo para ti!

: Uno de los pocos juegos de casino en los que el azar puede vencerse con una buena estrategia. En Caliente casino, dispones de muchas modalidades, como el Three Card Poker. Aquí, el objetivo es obtener la menor mano con solo tres cartas. También dispones de póker en vivo con crupier exclusivo, ¡solo para ti! Bacará: Es un juego de cartas con una esperanza matemática negativa muy pronunciada, pero para divertirse de vez en cuando no está tan mal. Además, si tienes suerte, los botes de Caliente casino en bacará son muy atractivos. Se trata de sumar con las cartas un valor lo más cerca posible de 9.

Métodos de pago para activar el código promocional Caliente México

Sí, puedes acceder a un bono de bienvenida sin depósito Caliente, pero, una vez liberado, no podrás retirar el montante de la bonificación si no haces un depósito antes. Además, para acceder al bono de bienvenida por depósito, tal y como su propio nombre indica, te verás obligado a hacer un ingreso. Pero tranquilo, es muy sencillo y, además, Caliente ofrece una amplia variedad de métodos de pago:



Tarjetas de crédito/débito VISA o Mastercard.

Transferencia bancaria.

A través de sucursales físicas.

Transferencia SPEI.

PaySafeCard.

ToditoCash.

DineroMail.

Eso sí, respecto a las retiradas no se muestra tan completo, ya que apenas deja retirar a través de transferencia interbancaria o en locales físicos Caliente México (esta última es muy buena opción si tienes uno cerca de casa). Sin embargo, trata de compensarlo con un tiempo de tramitación bastante bajo, puesto que solo tendrás que aguardar por tu dinero entre 1 y 3 días.

Quién es Caliente MX

Si estás pensando en registrarte en Caliente, es bueno que sepas exactamente quién está detrás del operador y qué es lo que ofrece. Además de poner a disposición de sus clientes la plataforma vía computadora, hay que mencionar su magnífica Caliente app, que te permite jugar desde donde quiera que estés con la única necesidad de disponer de una buena conexión a internet.

Actualmente, Caliente.mx es el operador número 1 en apuestas en México. No solo porque en deporte permite apostar a fútbol mexicano e internacional, básquetbol, rugby, boxeo, golf u otros muchos deportes, sino también porque Caliente casino es uno de los más completos de la industria y, además, con una calidad incomparable.

Pero vayamos a los fríos datos, pero, que, en este caso, son esclarecedores: Caliente es una casa de apuestas con más de un siglo de experiencia. A día de hoy, cuenta con decenas y decenas de establecimientos repartidos por todo el país. En ellos, no solo puedes apostar o entretenerte con juegos de casino al modo tradicional, ¡para nada, ya que también podrás tomar algo o ver los mejores eventos deportivos en directo a través de pantallas gigantes!

¿Es legal Caliente México? Licencia y acuerdos de patrocinio

Para los amantes de la seguridad, debemos señalar que Caliente México está completamente regulada por la Secretaría de Gobernación y Dirección General de Juegos y Sorteos de la República Mexicana (DGJS). ¿Qué significa esto? Que Caliente no solo opera legalmente en el país, sino que se somete a las legislaciones vigentes y, en caso de mala experiencia de uso, contarás con el respaldo de las instituciones si necesitas ir más allá en la reparación del daño.

Asimismo, a lo largo de su historia ha cerrado importantes acuerdos de patrocinio, como el que le ha ligado al equipo de fútbol Águilas de América. Pero no es el único acuerdo comercial que ha ostentado, pues otros equipos, como Chiapas, Puebla, Tijuana o Morelia también han lucido el nombre de la empresa en sus productos. Toda esta grandeza se adereza con el increíble código bonus Caliente Méxicomax. Con ellos, ¡accederás a promociones increíbles!

Presencia de Caliente México en las redes sociales

Otro elemento central de Caliente son las redes sociales. Muy presente en ellas, demuestra que es una marca moderna, con aspiraciones de llegar al mayor número de gente. Es más, a través de los perfiles de Caliente México en redes sociales, es posible que accedas a promociones exclusivas, por lo que no está de más seguirlos. Actualmente, tienen presencia en las siguientes plataformas:



Facebook.

Twitter.

Instagram.

YouTube.

Caliente MX opiniones finales sobre el código promocional y el operador

Ya hemos hablado suficiente del código promocional Caliente México y del operador, ¿pero merece la pena? Si has llegado hasta aquí leyendo todo, seguramente ya hayas sacado la conclusión de que sí. El código promocional Caliente ofrece un extra nada despreciable tanto en deportes como en casino. Además, son varios bonos por apartado: un bono de bienvenida sin depósito y una bonificación por ingreso.

Por otro lado, la interfaz de Caliente es superintuitiva gracias a sus tonos negros, blancos y rojos, así como a una estructuración de su oferta muy buena. En pocos minutos, te sentirás como pez en el agua. Igual de fácil de manejar es la aplicación móvil, que te permitirá acceder a la oferta de Caliente desde cualquier sitio y solo con disponer de conexión a internet.

Concluimos a modo de resumen con esta tabla en la que recogemos lo que más nos gusta del operador y aquello en lo que creemos que debe mejorar: