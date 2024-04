Cobertura Columbus Crew vs Tigres EN VIVO | Cuartos de Final CONCACAF Champions Cup

Este martes dos de abril del 2024, arranca la actividad de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions CUP. Los dos encuentros del día son: Columbus Crew vs Tigres y New England vs América.

El primer juego en disputarse es el de Columbus Crew vs Tigres que se jugará en el Estadio Lower.com Field. El encuentro comienza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

Te puede interesar: VIDEO: El Hat Trick de Cristiano Ronaldo ante el Abha Club

El conjunto de la MLS, llega de eliminar al Houston Dynamo tras quedar 2-1 en el marcador global. En la MLS ha disputado tres partidos desde los Octavos de Final y ha logrado ganar uno, perder uno y empatar uno. Por lo que podría tener un encuentro complicado al no llegar en una buena racha de victorias.

Updated Kickoff Time For Next Week’s Match 🚨

The Crew and Tigres will kick off the second leg of their @TheChampions tie at the Estadio Universitario at 8:45 p.m. ET. pic.twitter.com/eJrcMXRMmv

— The Crew (@ColumbusCrew) April 2, 2024