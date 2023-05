Cómo apostar en bet365 a la NBA: Guía rápida y consejos

Cómo hacer apuestas NBA en bet365

Hacer apuestas NBA en bet365 es muy sencillo. Una vez hayas completado el registro be365 México, inicia sesión en tu cuenta de usuario y, si dispones de saldo o de un bono, procede de este modo:



Busca la competición a través del menú lateral izquierdo. Generalmente, no tendrás que ir a baloncesto, ya que las apuestas NBA se recogen al principio de la tabla en el apartado de populares. Cuando abras el apartado apuestas NBA, aparecerán los partidos a los que puedes apostar. A través de este menú principal tendrás acceso a los mercados más populares. Si buscas algo más, dispones de un menú desplegable en la parte superior (pulsa en CAMBIAR en APUESTAS DESTACADAS AL ENCUENTRO). Si no, pulsa sobre el número de la derecha junto al evento para acceder a más mercados de partido. Elige un pronóstico para activar el boleto de apuestas y empezar a aprender de verdad cómo apostar en bet365 a la NBA. Si quieres hacer una apuesta combinada, busca otras selecciones. Para añadir selecciones del mismo evento, tendrás que utilizar la herramienta CREAR APUESTA que verás incluida en cada partido. Cuando tengas el boleto de apuestas a tu gusto, indica la cantidad que deseas jugarte. Una vez introducida, basta con colocar la apuesta. Podrás hacer seguimiento de esta a través del apartado “Mis apuestas”. Recuerda que con la herramienta CASH OUT, podrás cerrar tus apuestas NBA antes de que se determinen naturalmente.

¡Y así de fácil es cómo apostar en bet365 a la NBA!

Apostar en bet365 a la NBA

Apuestas NBA simples: El mercado de línea de dinero

Si no quieres complicarte la vida, está bien empezar las apuestas NBA por la línea de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que apuestas por el ganador del partido. Hay que tener en cuenta que bet365 determina el ganador incluyendo la prórroga. Otras casas de apuestas no lo hacen. Esto es bueno, ya que, a pesar de que la cuota será algo más baja, te aseguras no perder la apuesta si el partido se empata en una canasta en el último segundo.

Para apostar a línea de dinero en pronósticos NBA tienes que entender el formato de la liga americana de baloncesto. Aquí, el local aparece como visitante, mientras que el visitante como local. Asegúrate de grabarlo bien en tu cabeza, ya que, de confundirte, podrás hacer apuestas NBA sin valor ninguno. Además, ten en cuenta bajas y, sobre todo en temporada regular, si el partido es un back-to-back (uno de los equipos disputa dos partidos en 48 horas), ya que los momios, en estos casos, son engañosos.

Apuestas con hándicap NBA

Las apuestas NBA con hándicap son típicas de este deporte, pero también de los pronósticos fútbol o pronósticos tenis, entre otras alternativas. Se trata de sumar puntos o restarlos a uno de los dos equipos al término de un cuarto, el descanso o el partido. También hay apuestas NBA con hándicap a GANADOR DE LA SERIE. Por ejemplo, un -1.5 indicaría que el equipo elegido tendría que ganar la serie 4-0, 4-1 o 4.2.

Estas apuestas NBA con hándicap, básicamente, sirven para aumentar los momios a favorito, así como para asegurarse de que los no favoritos pueden darte ganancias sin necesidad de arriesgar tanto. Para ello, es bueno consultar estadísticas detalladas de tendencias, promedios de temporada, h2h, etcétera… Un ejemplo general para que lo entiendas sería el siguiente:



Golden State Warriors vs Sacramento Kings. El pronóstico básquetbol sería “Kings gana hándicap asiático +9.5”.

Por tanto, la apuesta será ganadora siempre y cuando Sacramento Kings pierda de menos de 10 puntos. Si Sacramento Kings gana el partido, también acertarás la apuesta.

Ten en cuenta en este punto de cómo apostar en bet365 a la NBA que hay hándicaps con números redondos. Por ejemplo, si apuestas a que GSW gana con hándicap asiático -8 y el partido termina 120-112 a favor de los de la Bahía, la apuesta se declarará nula por empate, ya que el resultado aplicando el hándicap sería de 120-120.

Apuestas NBA número total de puntos

En este sentido, hay apuestas un tanto complicadas, ya que puedes apostar a si el total de puntos será par o impar, entre otras opciones. Pero el mercado más popular de puntos es el OVER/UNDER. Se trata de determinar si en un partido se supera o no determinada cifra. Esta puede aplicarse a varios campos:



Total de puntos entre ambos equipos.

Total de puntos de un solo equipo.

Total de puntos por cuarto.

Total de puntos al descanso.

En estos mercados cómo apostar en bet365 a la NBA es clave el momento de la temporada. El número de puntos anotados suele descender a medida que los equipos están cerca de la postemporada. Recuerda que son 82 partidos y es difícil empezar al 100 %. Estudia todas las variables. Si un equipo llega al último partido sin jugarse nada, por ejemplo, el OVER de puntos suele ser una muy buena opción. Eso sí, en play-offs ten cuidado a la hora de cómo apostar en bet365 a la NBA, ya que el nivel defensivo aumenta considerablemente.

Apuestas especiales a la NBA en bet365

Cerramos este apartado de cómo hacer apuestas NBA en bet365 con dos opciones igualmente populares y que son superinteresantes, sobre todo la segunda, para los amantes de la estadística:



Apuestas futuras : Se trata de apostar por el futuro campeón de la NBA, Conferencia, División… También puedes hacer apuestas a ganador de la serie, pero igualmente a quién será el ganador del MVP o quién será considerado rookie del año entre otras muchas posibilidades más.

: Se trata de apostar por el futuro campeón de la NBA, Conferencia, División… También puedes hacer apuestas a ganador de la serie, pero igualmente a quién será el ganador del MVP o quién será considerado del año entre otras muchas posibilidades más. Propuestas a jugador: Ideal para los amantes de cómo apostar en bet365 a la NBA. Aquí se trata de hacer pronósticos NBA al número de puntos, rebotes, asistencias, robos, pérdidas… de un jugador. Hay de todo, ya que se ofrecen propuestas tipo +45 sumando asistencias, puntos y rebotes.

Para todas estas apuestas NBA, es buena idea consultar estadísticas, pero también viene bien ver partidos (algo que puede ser posible a través de bet365 TV). Además, hay que diferenciar entre temporada regular o postemporada a la hora de cómo apostar en bet365 a la NBA en estos mercados. Por ejemplo, Jimmy Butler es un jugador que sube enormemente el nivel en play-offs, donde tira más triples y lleva aún más el peso anotador del equipo.

Consejos rápidos sobre cómo hacer apuestas NBA en bet365

Para cerrar este contenido sobre cómo hacer apuestas NBA en bet365, ten en cuenta estos consejos:



Bajas o suspensiones . Si falta un jugador top , las prestaciones del equipo se verán enormemente reducidas.

. Si falta un jugador , las prestaciones del equipo se verán enormemente reducidas. Momento de la temporada . No se defiende igual en postemporada que en fase regular. Tras el All-Star, el nivel de juego suele subir.

. No se defiende igual en postemporada que en fase regular. Tras el All-Star, el nivel de juego suele subir. Si una franquicia va a tankear o no . Se trata de dejarse perder disimuladamente para acaparar mejores rondas de draft .

. Se trata de dejarse perder disimuladamente para acaparar mejores rondas de . Partidos en back-to-back es mejor evitarlos , ya que el partido del segundo día, sobre todo si es fuera de casa, conlleva un enorme descanso.

, ya que el partido del segundo día, sobre todo si es fuera de casa, conlleva un enorme descanso. Apuestas en vivo. Es buena idea, por ejemplo, apostar por la remontada del favorito cuando llega al descanso perdiendo de 10 puntos. Eso sí, siempre viendo el encuentro a través de bet365 TV u otro medio.

Con todo, no olvides aprovechar el bono de bienvenida bet365 en créditos de apuesta. Te ayudará a aprender sin riesgo cómo hacer apuestas NBA en bet365. ¡Y recuerda jugar con responsabilidad!