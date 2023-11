¿Cómo apostar en Betway México? Tutorial para crear pronósticos

Saber cómo apostar en Betway es básico si quieres sacar rendimiento de tus pronósticos. Por suerte, hacer apuestas en el operador británico es de lo más sencillo. Pero, por si no lo tienes claro, hemos elaborado esta guía tutorial fácil para ayudarte paso a paso.

Introducción a Betway

La casa de apuestas online Betway se ha ganado un lugar destacado en el mercado de apuestas deportivas y juegos de casino en varios países. El operador se lanzó en 2006 y actualmente posee licencias en varios países de Europa, América del Norte y Latinoamérica. Destaca su presencia en:



Chile

México

Perú

Uruguay

Argentina

Paraguay

Ecuador

Reino Unido

Malta

Italia

Dinamarca

España

Bélgica

Alemania

Suecia

La bookie tiene una cobertura excelente de mercados deportivos y juegos de casino, pero además ha sido una de las pioneras en dedicarle una plataforma exclusiva a los populares eSports. Al redactar esta guía sobre cómo apostar en Betway, hemos podido comprobar también que tiene una reputación sólida en términos de seguridad y confiabilidad de su sitio web. En concreto en México opera con el permiso de la SEGOB 4184.

Crea una cuenta con el Betway registro

Antes de mostrar la guía paso a paso sobre cómo apostar en Betway, creemos conveniente dedicarle atención al proceso para Betway registrarse. Completar el Betway registro es fundamental para crear una cuenta de usuario y poder apostar en la plataforma de deportes o casino.

Los pasos que hay que seguir para registrarse en Betway no son demasiados. Podrás crear una cuenta de forma directa desde la plataforma del sitio web o desde la app móvil Betway. Aquí tienes el procedimiento:



Accede al sitio de Betway México a través del enlace directo que mostramos en esta página. En la parte derecha del menú superior de la página de inicio verás un rectángulo blanco y azul donde dice REGÍSTRATE. Haz clic en este botón para abrir el formulario de Betway registro. Elige un usuario y una contraseña para tu cuenta Betway MX y rellena tus datos de contacto. Si lo deseas, elige entre uno de los tres bonos de bienvenida que se muestran al final del formulario de registro: bono deportes, bono deportes apuesta sin riesgo, y bono casino. Beneficiarte de una oferta de bienvenida te dará la posibilidad de comenzar a apostar con mejores condiciones. Acepta los términos y condiciones de uso del sitio Betway. Chequea la casilla de confirmación de mayoría de edad. Selecciona cómo quieres recibir las futuras promociones del operador: mediante SMS, teléfono, email, o todos. Por último, pulsa sobre el botón de color verde donde dice REGÍSTRATE para completar el Betway registro. ¡Ya estarás listo para empezar a jugar en el sitio y la app de Betway MX!

En caso de que hayas reclamado un bono de bienvenida, será necesario que hagas un depósito de saldo para activar la promoción.

Deposita fondos en Betway

Otro paso fundamental antes de aprender cómo apostar en Betway es saber cómo hacer depósitos en la plataforma. Tener saldo disponible es obligatorio para hacer apuestas deportivas o jugar a títulos de casino.

Para ingresar saldo basta con que inicies sesión en el sitio web del navegador o en la app móvil y pulses sobre el botón BANCA. Lo encontrarás arriba a la derecha, justo al lado de tu usuario. ¿Y qué opciones de pago están disponibles para hacer un depósito en Betway México? Lo vemos a continuación.



Tarjeta bancaria Visa o Mastercard

Skrill

Neteller

Todito cash

Safetypay

Oxxo

Paycash

¿Cómo apostar en Betway paso a paso?

Una vez que hayas depositado el dinero en tu cuenta de usuario, podrás empezar a apostar en la plataforma. Si estás familiarizado con la mecánica de las casas de apuestas, el proceso de apostar en Betway no te supondrá ninguna dificultad. Los pasos a seguir son los habituales en los operadores:



Para colocar un pronóstico deportivo en Betway sólo hay que elegir el deporte que deseas de la lista situada a la izquierda. Verás que en la parte central de la página se muestran los mercados disponibles para ese deporte. Mira las selecciones que se ofrecen y haz clic sobre el evento que desees añadir al boleto de apuesta haciendo clic sobre la cuota. El cupón de apuesta se mostrará a la derecha de la interfaz. En la ventanita del cupón de apuesta introduce el monto que quieres jugarte. Por último, pulsa donde dice REALIZAR APUESTA para confirmar. Verás las ganancias potenciales que serán tuyas en caso de ganar el pronóstico.

Retira ganancias en Betway

Tras apostar, si eres afortunado, viene el dulce momento de retirar las ganancias. Este proceso es igual de sencillo que depositar dinero en tu cuenta. Solo debes dirigirte al apartado BANCA situado arriba a la derecha de tu usuario y seleccionar RETIROS. Selecciona el método de pago para retirar, que generalmente debe coincidir con el método que usaste para depositar. Introduce el monto que deseas transferir y confirma la operación. Los retiros suelen procesarse en un máximo de 3 días, dependiendo del medio de pago elegido.

Un dato importante es que para retirar las ganancias es obligatorio verificar tu identidad en la plataforma. Este protocolo conocido como KYC (Know your client) es habitual en las mejores casas de apuestas y es muy sencillo de completar. Solo deberás enviar una copia de tu documento nacional de identidad y una factura que confirme el domicilio que has registrado en tu cuenta Betway.

Promociones de bienvenida Betway

Ahora que ya sabes cómo apostar en Betway, quizás te interese conocer sus bonos de bienvenida. El operador ofrece un código promocional Betway para apuestas deportivas y para casino online. Depende de ti reclamar la oferta de tu preferencia.

Betway bono de bienvenida deportes

Betway nos ofrece dos bonos de bienvenida para apuestas deportivas:

Bono del 100% de tu primer depósito hasta $4.000 MXN. Se exige un depósito mínimo de $250 MXN para activar el bono que podrás activar en los siguientes 7 días tras el Betway registro. Además requiere un rollover de x8 y tiene una vigencia de 7 días después de la activación.

Betway bono de bienvenida casino

Los aficionados a esta sección pueden activar el bono de bienvenida Betway Casino durante el registro. Esta promoción te brinda el 100% de tu primer depósito en la plataforma hasta $4.000 MXN y 50 giros gratis. Los términos y condiciones de la oferta son estos: