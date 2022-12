¿Cómo le fue al árbitro mexicano, César Arturo Ramos en Qatar 2022?

El árbitro mexicano, César Arturo Ramos, hizo historia este miércoles 14 de diciembre al convertirse en el cuarto juez mexicano que ha pitado una semifinal de Copa del Mundo. Igualó a Marco Antonio ‘Chiquimarco’ Rodríguez con siete partidos dirigidos en los Mundiales.

Esta fue la segunda cita mundialista del silbante, Ramos, quien ya había pitado en Rusia 2018. En Qatar, fue el central en los partidos de fase de grupos Dinamarca vs Túnez y Bélgica vs Marruecos. Posteriormente estuvo en los octavos de final en el Portugal vs Suiza, y ahora en semis en el Francia vs Marruecos.

¿Cómo fue la participación de César Ramos en el Francia vs Marruecos?

La Selección de Francia de Didier Deschamps se enfrentó en semifianl de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Marruecos, quien venía siendo la cenicienta del torneo al eliminar a Portugal, España y terminar por encima de Croacia y Bélgica en la primera fase.

El resultado del partido fue 2-0 a favor del conjunto galo. César Ramos supo llevar el encuentro y solamente mostró una cartulina preventiva, quizás ese fue su único error. En ningún momento fue protagonista y el partido fluyó tranquilamente.

La única polémica del compromiso se presentó al minuto 47, cuando la escuadra marroquí pidió penal tras un jalón de camiseta de Tchoumeni sobre En-Nesiry.

Más allá de aquella ocasión, el solitario error del azteca fue no mostrar la tarjeta amarilla a futbolistas del cuadro africano por fuertes entradas sobre Mbappé.











El único jugador que fue amonestado fue Sofiane Boufal por un fuerte piotón al anotador del primer gol del encuentro, Theo Hernández.

Ahora, Ramos esperará ser elegido por la FIFA para presentarse en un partido más, ya sea el partido por el tercer lugar o la gran final.

