¿Cómo funciona el parlay en Caliente México? Te contamos los detalles

Cómo funciona el parlay en Caliente México: Requisitos para apostar

No es que existan demasiados requisitos para hacer apuestas combinadas en Caliente México. Básicamente, podemos decir que las pautas necesarias son simplemente dos: el registro y disponer de saldo en tu cuenta. Después, solo tendrás que saber cómo funciona el parlay en Caliente para crear tu predicción múltiple.

Lo que haremos a continuación será describir los pasos para crear una cuenta, así como para poder hacer apuestas parlay en Caliente.mx.



Solo aquellos usuarios que residan en el país y tengan la edad mínima legal para apostar podrán crear una cuenta como clientes.

Mientras completas los datos para darte de alta, es posible insertar el código promocional Caliente para desbloquear sus ofertas por registro.

Toda la información que introduzcas en el formulario de registro Caliente México debe ser verídica y no estar duplicada.

También puedes escoger la vía de registro rápida mediante Facebook.

Al aceptar los términos, ya podrás terminar el proceso y comenzar a crear tus apuestas parlay en cualquier momento.

¿Qué es el parlay en las apuestas Caliente?

Entender cómo funciona el parlay en Caliente.mx es tan fácil como saber que se trata de varias apuestas dentro de una. Es decir, los usuarios añaden en un ticket de apuesta diferentes pronósticos de una misma o diferentes competiciones. Puedes añadir tantas selecciones como la casa permita.

Al crear una apuesta parlay verás que las cuotas o momios se multiplican y tus posibles ganancias pasarán a ser mayores. Esto ocurre porque a medida que añadas predicciones al ticket, la dificultad también aumentará, ya que debes acertar cada una de las selecciones añadidas. Por ello, es recomendable restringir las parlay a 4 o 5 selecciones.



Cuantas más selecciones añadas al cupón, mayor será la recompensa y también la dificultad de acierto.

Tu pronóstico combinado no será ganador si pierdes alguna de las predicciones realizadas.

Caliente.mx apuestas cuenta con bonos específicos para las predicciones combinadas (beneficios extras en función de las selecciones incluidas en el boleto de apuesta).

¿Cómo hacer parlays en Caliente?

Ahora que ya sabes cómo funciona el parlay en Caliente apuestas, vamos con los pasos para crear tu propio pronóstico. Nuevamente, lo primero que deberás hacer será iniciar sesión en tu cuenta de usuario. Si ya lo tienes, asegúrate de contar con saldo en ella o bien añade si es necesario.

Posteriormente, ya puedes crear tu pronóstico parlay Caliente.mx si sigues el siguiente proceso:



Ve a la sección de deportes para escoger el evento o disciplina deportiva que más te guste.

Cuando elijas un mercado y su momio, pulsa sobre él para añadirlo a tu ticket de apuesta.

Repite el proceso con otros mercados y momios para ir añadiendo más pronósticos al boleto de apuestas Caliente.mx, formando así una apuesta múltiple.

Después, señala el botón ‘Parlay’ situado justo al lado de tus pronósticos, en el mismo ticket de apuestas Caliente.

También puedes eliminar alguna de tus apuestas añadidas seleccionando la ‘X’ situada al lado de cada pronóstico.

Para terminar, solo debes añadir el monto que deseas jugar y verás cómo el operador te indica el posible resultado de tu apuesta parlay si la confirmas.

¿Qué son las apuestas de sistema?

Cuando los usuarios comienzan a dominar y saber cómo funciona el parlay en Caliente.mx, surgen algunas dudas sobre las apuestas de sistema. Se trata de un pronóstico muy parecido al parlay, pero que te permitirá utilizar alguna pequeña “ayuda” para restar dificultad a tu apuesta.

Básicamente, el funcionamiento de las apuestas de sistema es el mismo. Es decir, crear apuestas combinadas. Pero lo que distingue a las apuestas de sistema es que sí te permitirán tener algún error sin que tu pronóstico resulte cancelado. De este modo, tus posibilidades de acierto aumentarán, aunque las posibles ganancias no serán tan elevadas.

Cómo funciona el parlay en Caliente MX: FAQ

Las ventajas de saber cómo funciona el parlay en Caliente.mx parecen claras, visto lo visto. Pero también es importante tener en cuenta que el riesgo aumenta al hacer selecciones de este estilo. Sea como sea, siempre tendrás la total libertad de armar combinadas a tu gusto. Para finalizar con cómo funcionan las apuestas parlay en Caliente.mx:

¿Cómo funciona el parlay en Caliente?

Las apuestas combinadas se pueden realizar a través de la sección de eventos deportivos. Solo tienes que añadir tantas selecciones como quieras (siempre que la casa lo permita) y aceptar tu pronóstico. También puedes eliminar selecciones antes de la confirmación.

¿Qué pasa si se suspende un partido en Caliente deportes?

Si se da la situación de que un evento se suspende, no debes preocuparte. Este se anulará en tu boleto de apuestas. Podrás ganar igualmente tu apuesta parlay en Caliente, solo que el momio del boleto de tu apuesta múltiple se recalculará, siendo inferior.

¿Qué pasa cuando fallas uno de los pronósticos en una parlay Caliente México?

Lamentablemente, y salvo excepciones en las que el operador activa ofertas de apuestas parlay con seguro, una vez fallado un pronóstico, no importa si aciertas los restantes: la apuesta será determinada perdedora. Para obtener beneficios con una parlay en Caliente, deben determinarse como ganadoras todas las apuestas incluidas en el boleto.

¿Qué pasa si hay un nulo en una parlay?

Las selecciones declaradas nulas dentro de tu boleto de apuestas combinadas se eliminarán del momio final. De modo que si has añadido 4 apuestas a tu ticket y anulan una, seguiría siendo una apuesta parlay válida de 3 pronósticos. La cuota de la parlay será recalculada, por lo que, de acertar la combinada, ganarás menos de lo que en un principio habías previsto.

¿En qué consiste el parlay de 3 equipos?

Como su propio nombre indica, una combinada de 3 equipos involucra a tres clubes diferentes en una misma apuesta. Pueden ser tres equipos de una misma competición, como la Champions League o la Copa América. No importa si los clubes son o no del mismo país o continente, siempre y cuando, eso sí, no se enfrenten entre ellos ni pretendas incluir en tu parlay mercados contradictorios.