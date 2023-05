Cómo hacer apuestas parlay en bet365 México: Guía rápida

Cómo hacer apuestas combinadas bet365 México

Antes de ahondar en temas más técnicos sobre las apuestas combinadas, vamos a explicar cómo hacer apuestas parlay bet365 México. Ten en cuenta que de inicio podrás hacerlas con el magnífico bono de bienvenida bet365. Para obtenerlo, basta con hacer un primer ingreso válido en la plataforma. Cuando lo apuestes, liberarás los créditos de apuesta que apenas presentan requisitos de apuesta. Eso sí, recuerda que no forman parte de las ganancias.

Pero al lío: ¿Cómo hacer apuestas combinadas bet365 México?



Haz un depósito en tu cuenta de usuario o utiliza los créditos de apuesta si ya los has activado. Toca buscar selecciones para tu apuesta combinada. Puedes hacerlas en vivo, pero es más complicado por el movimiento de momios. Por ello, lo recomendable es acudir al menú lateral izquierdo. En la app está oculto, pero basta con desplegarlo en la opción A-Z situada en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahora te tocará elegir disciplina. Recuerda que bet365 México no solo ofrece apuestas deportivas, ya que también hay momios, por ejemplo, para eventos políticos (como quién ganará las presidenciales en Estados Unidos). La apuesta combinada bet365 no tiene que ser solo de un mismo deporte. Elige la disciplina para luego elegir la competición y evento. Se desplegarán los mercados disponibles para tus apuestas combinadas bet365. Elige uno para activar el boleto de apuestas. A medida que añadas otras selecciones, el boleto de apuestas creará una cuota combinada. Ten en cuenta que hay una alternativa a las apuestas combinadas, que son las apuestas de sistema. No olvides que las selecciones de un mismo evento o mercado no se pueden combinar. Lo único, podrás hacer apuestas combinadas con selecciones de un mismo evento a través de la herramienta CREAR APUESTA de la que hablaremos más adelante. Ahora que has reunido las selecciones que quieres para tus apuestas combinadas, es momento de indicar en el boleto de apuesta bet365 la cantidad que quieres jugarte. Coloca la apuesta. Podrás hacer un seguimiento de esta a través del apartado “Mis apuestas” situado en la parte superior central de la pantalla (por lo general).

No se nos puede olvidar que dispones de la herramienta CASH OUT o CERRAR APUESTA. También está disponible para apuestas combinadas bet365. Se trata de determinar tu apuesta antes de que lo haga de forma natural. Si has ganado ya varias apuestas de la parlay y no quieres arriesgarte a perder todo, puedes venderla y, así, asegurarte beneficios.

Tipos de apuestas combinadas bet365

Ya hemos hablado anteriormente respecto a las apuestas de sistema. Son muchas, por lo que necesitaríamos un solo contenido dedicado a ellas para abarcar el tema. Existen las apuestas triples, trixie u otras. Trabajan con reglas propias, como, por ejemplo, poder obtener beneficios si se falla alguna (aunque menos). Si te interesan las apuestas de sistema, échale un ojo a la sección relativa a ello de la propia bet365 México.

Pero aquí estamos para hablar de apuestas combinadas bet365 al uso, ¿qué tipo de apuestas combinadas existen?

Apuestas múltiples estándar

Son las clásicas entre las clásicas. Aquí combinas selecciones de diferentes eventos. No tienen por qué ser del mismo deporte. Además, recuerda que puedes hacer apuestas combinadas con selecciones de apuestas en vivo y selecciones de apuestas prepartido. Pero no lo recomendamos, ya que combinar apuestas en vivo trae muchos quebraderos de cabeza debido a su volatilidad, con momios cambiantes que tienden a confundir al usuario.

Este tipo de apuestas combinadas bet635 México pueden editarse incluso una vez empezado el evento. Sin embargo, en este último caso no compensa, pues la ventaja de la casa es considerable y perderás más dinero del que ganarás. En caso de que simplemente hayas creado una apuesta combinada por error, en plataformas como bet365 México podrás cerrarla nada más colocarla y, generalmente, sin ninguna pérdida de capital.

Apuestas múltiples crear apuesta

Esta herramienta permite combinar selecciones de un mismo evento. Por ejemplo, supongamos que en un partido de tenis entre Rafael Nadal y Novak Djokovic en Roland Garros haces el siguiente pronóstico: Más de 5.5 roturas de servicio, gana Rafael Nadal y más de 3.5 sets. Podrás combinar todas estas selecciones en una apuesta parlay bet365 personalizada. De esta forma, si sabes leer bien los partidos podrás aumentar considerablemente la cuota. ¡Pero añade selecciones solo si las has estudiado antes!

Cómo hacer buenas apuestas combinadas bet365

No hay ninguna fórmula mágica para ganar en combinadas, pero sí puedes seguir una serie de consejos que te ayudarán a sacarle rendimiento a las apuestas combinadas bet365 México. ¡Toma nota!



Como mucho 5 selecciones, aunque mejor 2 o 3: A más selecciones incluidas, mejor cuota, sí, pero se complica acertar todas enormemente. Recuerda que es más fácil acertar una sola selección a momio +200 que acertar 5 al mismo momio. Cuantas menos opciones incluyas en tus parlay, más fácil será acertarlas. Estudia una y otra vez cada selección: Las apuestas tienen que tener valor. Es decir, deben ser apuestas hechas a momios mal ajustados, ya sea porque tú lo consideras así o porque dispones de información que la casa de apuestas ignora. Estudia cada selección al detalle. Busca datos, analízalos, consulta a los expertos, ¡lee! Los momios bajos son un peligro, ¡huye!: Es mejor hacer apuestas a momios -200 o superiores. Menos de eso hará que creas que resulte muy fácil acertar. Estudiarás menos cada opción y, además, te exigirá tener una ratio de acierto elevadísima. Mejor cuotas medias o altas (aunque tampoco altísimas). De esta forma, con pocos aciertos lograrás cierta rentabilidad. Descarta las selecciones a largo plazo para las parlay: Salvo en casos concretos, como, por ejemplo, hacer combinadas a GANADOR DE LA SERIE en la NBA, no se recomienda combinar selecciones a largo plazo. Ten en cuenta que las apuestas a largo plazo conllevan innumerables variables adicionales. Por ello, si te gustan este tipo de apuestas, trata de que sea siempre de una en una. Gestión de bank ante todo: Debes cuidar el capital del que dispones para apostar. Para ello, entiende cómo gestionar tu bank. Utiliza un sistema porcentual o de unidades, pero utiliza uno de ellos. De esta forma, será muy difícil que pierdas todo. El sistema porcentual es más conservador, ya que, a medida que dispones de menos, invertirás en consecuencia. Sin embargo, requiere mayores cálculos.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas combinadas bet365

Son muchas las opciones que encontrarás en bet365 para hacer apuestas combinadas. Debido a ello, es posible que tengas todavía dudas, por eso, a continuación respondemos rápidamente a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el tema:

¿Qué pasa si un partido se aplaza o suspende y forma parte de mi combinada?

Es muy posible que la apuesta se anule. Con ello, el momio se modificará, pero seguirás obteniendo ganancias. En caso de duda, lo mejor es consultar con soporte.

¿Cómo funcionan las apuestas combinadas bet365 México?

Las apuestas múltiples o parlays simplemente combinan diversas selecciones para crear un momio superior al que obtendrías apostando de una selección en una selección. Sin embargo, tienen un riesgo mayor: solo ganarás si aciertas todos los pronósticos.

¿Cómo hacer una apuesta combinada en bet365?

Ve añadiendo selecciones al boleto hasta que tengas las que creas convenientes. En ese momento, indica en el boleto de apuestas cuánto quieres arriesgar. Coloca la apuesta y a esperar. Podrás consultar cómo va tu apuesta o incluso cerrarla (si ya has obtenido ganancias) a través del apartado “Mis apuestas”.