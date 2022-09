Si encuentras un par de momios con valor, puede ser buena idea hacer una parlay con dos selecciones. Esta modalidad es conocida en el mundillo como apuestas dobles bet365 México. Los momios son más altos y no resulta tan arriesgada como cuando se combinan cuatro o cinco selecciones. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre cómo hacer apuestas dobles en bet365 México.

Cómo hacer apuestas dobles bet365 México

Queda poco para que te expliquemos cómo colocar apuestas múltiples, en este caso apuestas dobles bet365 México. Sin embargo, antes de adentrarnos en materia, merece la pena hablar un momento del bono de bienvenida bet365 México. Se trata de un 100 % extra en tu primer depósito en créditos de apuesta. De esta forma, podrás apostar con mucho menos riesgo. Eso sí, ¡no olvides cumplir con los requisitos de apuesta pertinentes!

¿Pero cómo hacer apuestas dobles bet365 México?

Para empezar, tendrás que realizar un primer depósito válido para disponer de saldo en tu cuenta de usuario para apostar y activar el extra del código bonus bet365 México. Cuando dispongas de saldo, toca buscar las dos selecciones de tu interés. Para ello, navega por la lista de deportes recogida en el menú lateral izquierdo de la pantalla o en la parte central (recuerda que puedes combinar anticipadas y en vivo de manera indistinta). Tras haber elegido deporte, tendrás que escoger competición y evento. Aparecerán los mercados disponibles. Selecciona el que te interese y marca un momio. Se activará el boleto de apuestas. Repite el proceso anterior para añadir al boleto de apuestas una nueva selección y generar así una apuesta doble bet365 México. Esta presentará una cuota superior, por lo que podrás ganar más arriesgando menos. Ahora, introduce la cantidad que deseas jugarte en el boleto de apuestas. Acepta. Tu apuesta estará activa. Recuerda que podrás cerrarla desde el apartado de mis apuestas en caso de que no quieras esperar a que se determine de forma natural.

Apuestas Dobles en bet365

Tipos de apuestas combinadas bet365 México

Además de las apuestas dobles bet365 México y otras muchas apuestas múltiples, existen las apuestas de sistema, que son un tipo de parlay con reglas propias. Para consultar a fondo cómo funcionan, es necesario visitar el sitio web de bet365 México. Por lo demás, estos son los tipos de combinadas bet365 México actuales:

Apuestas parlay estándar : Se trata de apuestas en las que se combinan selecciones de eventos diferentes, ya sean del mismo deporte o no. Si combinas solo dos momios, estarás haciendo apuestas dobles bet365 México.

: Se trata de apuestas en las que se combinan selecciones de eventos diferentes, ya sean del mismo deporte o no. Si combinas solo dos momios, estarás haciendo apuestas dobles bet365 México. Crear apuesta bet365 México: Se trata de un tipo de apuesta disponible en algunos deportes, como fútbol, tenis o baloncesto. Gracias a ella, podrás combinar selecciones de un mismo evento, como, por ejemplo, marcará Messi y Neymar tirará más de tres veces a puerta.

Por otro lado, no olvides que puedes editar las apuestas bet365 México. Eso sí, una vez comenzados los eventos correspondientes, no suele generar beneficios el editarlas. Por otro lado, las apuestas hechas con la herramienta de crear apuesta no se pueden editar, aunque sí podrás cerrarlas.

Consejos a la hora de colocar bet365 apuestas parlay

Bien, ahora ya sabes cómo hacer apuestas dobles bet365, sin embargo, no es bueno meterse de lleno a ello sin dominar los consejos básicos para hacer apuestas combinadas bet365 a fútbol o a cualquier otra disciplina deportiva:

Si vas a hacer una apuesta múltiple, limita el número de selecciones a cuatro o cinco. Ten en cuenta que, a más momios combinados, más difícil resultará acertar la apuesta. Por tanto, las apuestas dobles bet365 son ideales. No dejes nada al azar. Es decir, si quieres ganar, no basta con buscar momios con valor, sino estudiar cada variable y apostar únicamente cuando hayas contemplado todos los escenarios posibles. De esta forma, ganarás más a medio-largo plazo. Combina momios medios. Huye de las cuotas -1000 o muy altas. Lo ideal es apostar a cuotas -200 o en torno a 2 a 1. Las cuotas cuya posibilidad porcentual es del 90 % o más terminan siempre por conllevar bancarrota. Selecciones a largo plazo, mejor no incluirlas en una combinada. Las apuestas del estilo «quién ganará LaLiga Santander» es mejor dejarlas para apuestas simples, ya que una combinada de este tipo puede generar mucha ansiedad a largo plazo, así como depende de infinidad de variables. Tu bankroll, esencial. Nunca inviertas más del 10 % de tu capital en una apuesta, ya sea esta simple o combinada. Distribuye lo jugado en función de la confianza. Mantén una estructura, ya que, si no, te resultará imposible ganar a medio o largo plazo.

Apuestas Combinadas bet365

Preguntas frecuentes sobre las apuestas dobles bet365 y otras apuestas

combinadas

Concluimos este contenido sobre apuestas dobles bet365 México respondiendo a las preguntas frecuentes:

¿Qué sucede si se aplaza un evento o partido de una combinada bet365?

Seguramente se declare la apuesta como nula. Esto no hará que la combinada sea nula, sino que se eliminará el momio correspondiente. Si habías hecho una apuesta doble bet365, esta pasará a ser simple.

¿Cómo funciona una apuesta parlay en bet365 México?

Exactamente igual que una simple, solo que añades varios pronósticos. Para acertarla, todos los pronósticos que integran la combinada deben acertarse, en caso contrario, la apuesta será declarada perdedora.

¿Cómo puedo hacer una parlay en bet365 México?

Muy sencillo, elige un momio de tu interés y, cuando se active el boleto de apuestas, busca otros momios. Al pulsar sobre los momios adicionales, estos se añadirán al ticket de apuesta creando una cuota combinada. En dicho ticket, deberás indicar la cantidad que deseas arriesgar. ¡Suerte!