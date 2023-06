Cómo retirar dinero de Ganabet: guía paso a paso

¿Qué métodos de pago están disponibles para retirar en Ganabet?

La oferta de medios de retiro Ganabet es bastante reducida en comparación con las opciones que nos dan para depositar en la plataforma. Sin embargo, esto no supone contratiempo alguno, ya que aunque solo sean un par de alternativas, son muy populares y funcionan de maravilla.



Retirar mediante transferencia bancaria : tiene un monto mínimo de $300.00 MXN y un monto máximo de $50,000 MXN por día.

: tiene un monto mínimo de $300.00 MXN y un monto máximo de $50,000 MXN por día. Retirar mediante Neteller: tiene un monto mínimo de $400.00 MXN y un monto máximo de $5,000 MXN diarios.

El tiempo promedio de procesamiento de los fondos es de entre 24 y 72 horas, tanto para la transferencia bancaria como para Neteller. Ninguna de las dos opciones nos aplica comisión por la transacción.

Cómo retirar dinero de Ganabet: proceso de verificación

Antes de explicar cómo retirar dinero de Ganabet conviene aclarar que para poder transferir tus ganancias es imprescindible ser un usuario verificado. Esto es un paso sencillo que se conoce con el nombre de KYC (know your client) y que todas las casas de apuestas legales y confiables realizan por seguridad.

Para completar el proceso de verificación basta con enviar la siguiente documentación al correo electrónico verificación@ganabet.mx o por WhatsApp al +52-55-5477-1281:



La imagen de un documento oficial de identidad vigente con fotografía (Pasaporte, Credencial del INE o Licencia de conducir).

Un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Pruebas de titularidad de la tarjeta que deseas utilizar.

Ganabet tardará unas horas en gestionar los documentos y aceptar la verificación. Lo bueno es que este proceso solo se efectúa una única vez. Una vez finalizado no tendrás que repetirlo cuando desees retirar dinero de Ganabet en futuras ocasiones.

Cómo retirar dinero de Ganabet paso a paso

Ahora que ya conoces los medios de retiro disponibles y cómo completar el proceso KYC, es hora de descubrir cómo retirar dinero de Ganabet paso a paso.



Accede a la página web de Ganabet o a su aplicación móvil y entra en tu cuenta de usuario con tus credenciales. Tras iniciar sesión, pulsa sobre la opción RETIRAR en la sección de transacciones del menú de cuenta. Elige entre retirar fondos mediante transferencia bancaria o a través de Neteller. Eso sí, por lo general Ganabet te pedirá que uses el mismo método de pago que elegiste para realizar el depósito. Si eliges Neteller, debes tener en cuenta que es necesario completar el proceso de verificación de Neteller para poder recibir el pago en tu cuenta. Además, el titular de la cuenta Neteller debe coincidir con el usuario registrado en Ganabet México. Introduce la cantidad que deseas retirar. Asegúrate de cumplir con la cantidad mínima y máxima establecidas para tu medio de pago seleccionado. Ahora se te dirigirá a la plataforma Neteller para completar el proceso o, en caso de haber seleccionado transferencia bancaria, se te pedirá que rellenes un formulario. Confirma la retirada de fondos y espera a que Ganabet procese tu solicitud. Normalmente, este plazo toma entre 24 y 72 horas.

Cómo retirar dinero de Ganabet app

Con la aplicación móvil Ganabet disponible para usuarios de sistema operativo iOS y Android también es posible retirar nuestras ganancias. Además, es muy sencillo.

Al igual que hemos visto en el apartado anterior sobre como retirar dinero de Ganabet web, el primer paso es iniciar sesión de usuario. En la interfaz móvil el menú de tu cuenta se sitúa en la esquina superior izquierda, haz clic sobre él y selecciona RETIRAR. Ahora elige entre Neteller o transferencia bancaria y completa el proceso. Listo, recibirás tus ganancias a través del medio de pago seleccionado en un lapso de entre 24 y 72 horas.

Bono de bienvenida Ganabet

En Ganabet deportes podemos optar a un bono de bienvenida sin depósito por valor de $400 MXN solo por registrarnos y un bono de hasta $11.000 MXN por depositar. Asimismo, la promoción está disponible para la sección de casino en línea Ganabet.

Si lo que te preguntas es cómo retirar dinero de Ganabet tras haber conseguido ganancias usando el bono de bienvenida, hay una serie de términos y condiciones que se deben cumplir. Los bonos de bienvenida normalmente van ligados a unos requisitos de apuesta o rollover que es necesario cumplir para tener derecho a retirar las ganancias generadas.



En el caso del bono de bienvenida deportes sin depósito tiene un rollover de x15 con momio Even (+100) o mayores. Además, dispones de 30 días para liberar el bono y las ganancias máximas que puedes acumular no pueden exceder de $1.000 MXN.

tiene un rollover de x15 con momio Even (+100) o mayores. Además, dispones de 30 días para liberar el bono y las ganancias máximas que puedes acumular no pueden exceder de $1.000 MXN. El bono de bienvenida deportes con depósito se activa con un ingreso mínimo de $100 MXN. Requiere que se apueste 5 veces la cantidad del depósito + el valor del bono en momios -200 y mayores.

Por su lado, los bonos con y sin depósito para la sección de casino en línea también cuentan con requisitos de apuesta que hay que cumplir de forma estricta para liberar las ganancias que se generen. No dudes en mirar todos los detalles al completo en la sección PROMOCIONES de la plataforma de Ganabet para estar informado antes de reclamar el bono.

Una vez cumplas con los términos y condiciones de la oferta podrás retirar las ganancias del mismo modo que hemos explicado en el paso a paso sobre cómo retirar dinero de Ganabet.

FAQ

¿Qué métodos de retiro están disponibles en Ganabet México?

El operador mexicano te brinda la posibilidad de retirar tus ganancias a través de Neteller o transferencia bancaria.

¿Ganabet México cobra alguna tarifa por retirar fondos?

No, la plataforma no aplica ninguna comisión en las transacciones de retirada de efectivo. Sin embargo, algunos bancos podrían cobrar comisiones que son independientes de la actividad de Ganabet. Consulta con tu banco para informarte sobre esta materia.

¿Cuánto tiempo tardan en procesarse los retiros en Ganabet?

La casa de apuestas procesa los retiros en un lapso de entre 24 y 72 horas tanto para la opción de Neteller como para las transferencias bancarias.

¿Tengo que verificar mi identidad antes de retirar dinero de Ganabet?

Así es, debes completar el proceso KYC para poder retirar tus ganancias. Sin embargo, el proceso es bastante sencillo y solo tendrás que completarlo una vez.

¿Puedo usar diferentes métodos de pago para depositar y retirar en Ganabet?

No, por lo general, Ganabet prefiere que uses el mismo medio de pago y retirada de dinero. Esto se hace por una cuestión de seguridad y es así en la mayoría de operadores de apuestas y casino en línea. No obstante, si necesitas cambiar de método de pago puedes contactar con soporte al cliente para que te permitan realizar el cambio.

¿Es seguro jugar en Ganabet?

Claro que sí. Ganabet es un operador confiable que cuenta con todas las licencias oportunas para operar y con la autorización de la SEGOB. Además, también tienen implementados protocolos encriptados de seguridad para proteger los datos de los jugadores.