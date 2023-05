Estrategias y consejos para ganar tus apuestas deportivas

Con los consejos apuestas deportivas adecuados, tus pronósticos pueden mejorar notablemente. Porque sí, todos pensamos que esto de apostar no puede ser tan difícil, pero lo cierto es que hay decenas de parámetros que pueden inclinar la balanza hacia una apuesta exitosa o un fracaso estrepitoso. Y la diferencia la marca precisamente una estrategia de juego clara y bien definida.

¿Es sencillo ganar apuestas deportivas?

La respuesta, como seguramente te estés imaginando, es no… ganar apuestas deportivas no es fácil, pero hay algunos consejos apuestas deportivas que pueden elevar tus posibilidades de salir airoso.

La realidad es que, según los datos estadísticos, solo un 25% de los jugadores del mercado hace ganancias con sus pronósticos deportivos. Dicho de otra forma, 3 de cada 4 apostantes no tienen éxito en sus apuestas deportivas. Sin embargo, ¡que esto no sirva para desmotivar a nadie! Piensa que en esos datos estadísticos se incluyen también los jugadores principiantes que prueban suerte una vez y luego abandonan si no les sale bien la jugada.

En las apuestas deportivas, como en todo, hay que ser constante y aprender de los errores para no cometerlos de nuevo. Mejor si llevas un diario donde anotes tus ganancias y también las pérdidas, así como el resultado de las apuestas realizadas para analizar tus puntos débiles.

Tanto si lo tuyo es el deporte rey, como si eres aficionado a otros deportes menos populares, estos consejos apuestas deportivas te vendrán muy bien. Vamos a ver cuáles son.

Consejos Apuestas Deportivas

Aquí tienes 10 consejos clave para aumentar tus posibilidades de ganar en las apuestas deportivas:



Investiga y analiza : antes de apostar, investiga a fondo a los equipos, jugadores, estadísticas y tendencias. Estas son las áreas en las que debes enfocarte:

: antes de apostar, investiga a fondo a los equipos, jugadores, estadísticas y tendencias. Estas son las áreas en las que debes enfocarte: Historial de enfrentamientos : analiza los resultados previos entre los dos equipos que compiten. Esto te dará una idea de cómo se han desempeñado en el pasado y si hay algún patrón en sus encuentros.

: analiza los resultados previos entre los dos equipos que compiten. Esto te dará una idea de cómo se han desempeñado en el pasado y si hay algún patrón en sus encuentros. Estado de forma : estudia el rendimiento reciente de ambos equipos, prestando atención a las victorias, derrotas y empates. Mantente al tanto también de las lesiones y suspensiones en ambos equipos. La ausencia de jugadores clave puede afectar en gran medida al resultado del encuentro. Asimismo, mira las estadísticas individuales de los jugadores estrella de cada equipo.

: estudia el rendimiento reciente de ambos equipos, prestando atención a las victorias, derrotas y empates. Mantente al tanto también de las lesiones y suspensiones en ambos equipos. La ausencia de jugadores clave puede afectar en gran medida al resultado del encuentro. Asimismo, mira las estadísticas individuales de los jugadores estrella de cada equipo. Estilo de juego y tácticas : observa cómo juegan ambos equipos y cómo podrían enfrentarse entre sí. Un equipo con un estilo de juego más defensivo podría tener problemas contra otro que es muy ofensivo, por ejemplo.

: observa cómo juegan ambos equipos y cómo podrían enfrentarse entre sí. Un equipo con un estilo de juego más defensivo podría tener problemas contra otro que es muy ofensivo, por ejemplo. Factores externos : considera el clima, la condición del campo o la pista y la ubicación del partido (local o visitante).

: considera el clima, la condición del campo o la pista y la ubicación del partido (local o visitante). Tendencias : Identifica tendencias en las apuestas deportivas, como equipos que regularmente superan las expectativas o aquellos que suelen decepcionar. Estas tendencias pueden ser útiles para encontrar oportunidades de value bets .

: Identifica tendencias en las apuestas deportivas, como equipos que regularmente superan las expectativas o aquellos que suelen decepcionar. Estas tendencias pueden ser útiles para encontrar oportunidades de . Gestiona tu bank: establece un presupuesto para tus apuestas y no te desvíes de él. No apuestes más de lo que estás dispuesto a perder y evita perseguir pérdidas.

Una vez que hayas establecido tu presupuesto, decide qué porcentaje de tu bankroll deseas apostar en cada evento. Por ejemplo, puedes dividir el presupuesto a partes iguales entre todas las apuestas o puedes destinar más presupuesto a aquellos pronósticos en los que tengas más confianza.



Busca cuotas de valor ( value bets ) : las cuotas representan la probabilidad de que un evento ocurra, y cuanto menor sea la probabilidad, mayor será la cuota. Como sabes, no todas las casas de apuestas ofrecen los mismos momios para un mismo evento. Entonces, lo mejor es comparar las cuotas de los diferentes operadores antes de realizar tus apuestas. Puedes hacerlo tú mismo visitando los sitios webs de las casas de apuestas o utilizando un comparador de cuotas en línea.

: las cuotas representan la probabilidad de que un evento ocurra, y cuanto menor sea la probabilidad, mayor será la cuota. Como sabes, no todas las casas de apuestas ofrecen los mismos momios para un mismo evento. Entonces, lo mejor es comparar las cuotas de los diferentes operadores antes de realizar tus apuestas. Puedes hacerlo tú mismo visitando los sitios webs de las casas de apuestas o utilizando un comparador de cuotas en línea. Especialízate en un único deporte o competición : si te centras en un solo deporte o en una liga en específico, esto te permitirá adquirir un conocimiento más profundo y ser más preciso en tus predicciones. Por ejemplo, imaginemos que deseas apostar en fútbol; vas a tener más habilidad para acertar tus apuestas si te enfocas en la Liga MX que si apuestas aleatoriamente a otras competiciones que no dominas tanto.

: si te centras en un solo deporte o en una liga en específico, esto te permitirá adquirir un conocimiento más profundo y ser más preciso en tus predicciones. Por ejemplo, imaginemos que deseas apostar en fútbol; vas a tener más habilidad para acertar tus apuestas si te enfocas en la Liga MX que si apuestas aleatoriamente a otras competiciones que no dominas tanto. No dejes que las emociones decidan por ti : apostar basándote en tus emociones puede llevarte a tomar decisiones impulsivas que no te harán ningún favor. Mantén la objetividad y apuesta según las estadísticas y tu análisis.

: apostar basándote en tus emociones puede llevarte a tomar decisiones impulsivas que no te harán ningún favor. Mantén la objetividad y apuesta según las estadísticas y tu análisis. Apuesta en mercados menos populares : los mercados menos conocidos pueden ofrecer oportunidades interesantes y menos competencia. Aunque aquí hay que andarse con cuidado porque al ser mercados que no son tan conocidos, no encontrarás tanta información sobre los encuentros.

: los mercados menos conocidos pueden ofrecer oportunidades interesantes y menos competencia. Aunque aquí hay que andarse con cuidado porque al ser mercados que no son tan conocidos, no encontrarás tanta información sobre los encuentros. Lleva un registro de tus apuestas : como dijimos arriba, anota todas tus apuestas y resultados para evaluar el progreso y aprender de tus errores. Esto te ayudará a perfeccionar tus estrategias y convertirte en ganador a largo plazo.

: como dijimos arriba, anota todas tus apuestas y resultados para evaluar el progreso y aprender de tus errores. Esto te ayudará a perfeccionar tus estrategias y convertirte en ganador a largo plazo. Aprovecha las promociones y bonos: la mayoría de las casas de apuestas ofrecen bonos de bienvenida con y sin depósito para los nuevos usuarios. Con estas promociones puedes maximizar aún más tus ganancias, pero recuerda que hay una serie de requisitos de rollover que hay que cumplir.

Algunos operadores en México ofrecen el 100% de tu primer ingreso hasta un determinado monto máximo. Por ejemplo, es posible que puedas conseguir 2.000 pesos mexicanos extras solo por registrarte y realizar un primer depósito de fondos. Te recomendamos que consultes nuestras guías sobre códigos promocionales y bonos de bienvenida en México para comparar las mejores ofertas.



Mantén la cabeza fría : apuesta de manera responsable y con control. No te dejes llevar por el entusiasmo o la frustración, y siempre piensa en tus decisiones a largo plazo.

: apuesta de manera responsable y con control. No te dejes llevar por el entusiasmo o la frustración, y siempre piensa en tus decisiones a largo plazo. No apuestes por inercia: si no estás seguro de una apuesta o no tienes suficiente información, es mejor no arriesgar tu presupuesto. La paciencia es clave en las apuestas deportivas, y esperar la oportunidad adecuada puede marcar la diferencia entre ganar y perder.

Apuestas previas al partido vs. Apuestas en vivo

Ahora que ya conoces los consejos apuestas deportivas más relevantes, es conveniente ver qué tipos de apuestas presentan más facilidad.

Por una parte, con las apuestas prepartido tenemos más tiempo para investigar y analizar los equipos, jugadores y estadísticas antes de realizar la apuesta. Además, las cuotas suelen ser más estables que en las apuestas en vivo. Por otra parte, con este tipo de apuesta no puedes aprovechar las oportunidades que surjan durante el juego.

Las apuestas en directo sí que se pueden adaptar según se desarrolle el evento, pero requieren un seguimiento constante del partido y una toma de decisiones rápida.

Apuestas simples vs. Apuestas combinadas

En el caso de las apuestas simples y combinadas también presentan una serie de ventajas e inconvenientes. Para que lo tengas claro, vamos a verlo en forma de tabla visual.