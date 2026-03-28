Mientras la construcción del Estadio Azteca fue de 260 millones, ¿Cuánto costó la remodelación del Estadio Banorte?

Este sábado 28 de marzo las selecciones de México y Portugal reinauguran el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, que se transformó de cara a la fiesta mundialista 2026 con una inversión que superó los 3,000 millones de pesos, cifra que según estimaciones finales alcanzó los 3,500 millones. La obra, que se extendió entre 2024 y 2026, convirtió al recinto en más moderno de América Latina.

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Bruno Fernandes elogia a Raúl Jiménez y reconoce el Estadio Banorte como un recinto histórico en el futbol

El proyecto fue posible gracias al acuerdo con Banorte, que destinó 2,100 millones de pesos para la modernización y los derechos de nombre del estadio. A esta cifra se sumaron más de 1,000 millones de pesos adicionales invertidos entre 2025 y 2026, destinados principalmente a infraestructura tecnológica y mejoras en la cancha, con el objetivo de cumplir los estándares exigidos por la FIFA.

¿Qué tipo de transformación tuvo el estadio?

La remodelación incluyó:

Césped híbrido de última generación, que combina pasto natural y sintético.

de última generación, que combina pasto natural y sintético. Áreas VIP renovadas , con espacios de hospitalidad de nivel internacional.

, con espacios de hospitalidad de nivel internacional. Pantallas LED y sistemas audiovisuales de gran formato.

de gran formato. Mejoras estructurales en gradas y accesos , garantizando seguridad y comodidad.

, garantizando seguridad y comodidad. Tecnología de audio y conectividad, pensada para la experiencia de los aficionados y transmisiones globales.

El resultado es un recinto con capacidad para 87,500 espectadores, preparado para ser protagonista en la fiesta mundialista y en futuros eventos deportivos y culturales.

Durante los trabajos participaron más de 2,000 empleados, generando empleo directo e indirecto. La modernización del Estadio Banorte no solo representa un avance en infraestructura deportiva, sino también un impulso económico para la capital mexicana, que espera recibir miles de visitantes internacionales.

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¿Cuánto costó la construcción del Estadio Azteca?

El Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte, fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un partido amistoso entre el América y el Torino de Italia. Su construcción tuvo un costo aproximado de 260 millones de pesos de la época, una cifra monumental para los años sesenta.

Contexto histórico de la construcción

Inicio de obras: 1962, bajo la dirección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca .

1962, bajo la dirección del arquitecto y . Costo estimado: alrededor de 260 millones de pesos en aquel entonces, equivalentes a varios miles de millones actuales considerando la inflación.

alrededor de en aquel entonces, equivalentes a varios miles de millones actuales considerando la inflación. Objetivo inicial: ser sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y posteriormente de la Copa Mundial de 1970.

El Estadio Azteca se convirtió en el recinto más grande de México y uno de los más emblemáticos del mundo.

