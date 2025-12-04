Cooperativa Pascual lanza Néctasis: nuevo capítulo de innovación

La Cooperativa presentó Néctasis, una nueva bebida hecha con fruta natural y sin azúcares añadidos que marca el inicio de su evolución hacia un portafolio más saludable. El lanzamiento consolida su apuesta por la innovación y la cercanía con nuevos consumidores.

Tras décadas de acompañar a los mexicanos con sabores icónicos, Cooperativa Pascual dio un paso decisivo hacia el futuro con el lanzamiento oficial de Néctasis, su nueva línea de bebidas naturales sin azúcares añadidos. El anuncio no solo introduce un producto

nuevo: simboliza la transición hacia un portafolio más consciente, moderno y alineado con las tendencias actuales.

Durante el evento, Héctor Martínez Cruz —presidente del Consejo de Administración—subrayó que “Néctasis es la materialización de una visión: convertirnos en una cooperativa más saludable.” Esa declaración resume la intención estratégica del lanzamiento:evolucionar sin renunciar al origen cooperativista ni al vínculo emocional que Pascual ha construido por generaciones.

¿Qué hace diferente a Néctasis?

Está elaborada con fruta natural mexicana y sin azúcar añadida. El dulzor proviene únicamente de la fruta, lo que coloca al producto en la

categoría de bebidas más limpias y honestas, un segmento cada vez más demandado. Más allá de un nuevo sabor en el anaquel, Néctasis representa el mensaje de que Pascual está mirando hacia adelante, lista para competir en una industria cambiante

y conectarse con consumidores que buscan productos responsables sin sacrifica sabor.