Copa Mundial Qatar 2022: ¿Quién es el favorito entre Qatar y Ecuador?

Partido inaugural Copa Mundial Catar 2022

El partido inaugural de la Copa Mudial de Fútbol Qatar 2022 tendrá lugar el 20 de noviembre de 2022 (17:00 hora española). En un principio, Qatar no iba a disputar el primer partido, algo inusual en la historia de la Copa del Mundo, ya que el anfitrión siempre inicia el curso de la competición desde hace ya bastante tiempo. Pero, finalmente, la FIFA adelantó el choque Qatar – Ecuador para que el país que acoge el Mundial jugase el primer partido.

Aunque no tiene por qué coincidir, en esta edición, el partido inaugural Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 será también la primera fecha del Grupo A. Como ya hemos señalado, lo disputarán Qatar y Ecuador. Sí, futbolísticamente no parece muy atractivo, pero un partido inaugural de un Mundial siempre resulta interesante. El resto del Grupo A lo conforman Senegal y Países Bajos. A priori, los oranje deberían quedar primeros, con Ecuador y Senegal disputando la segunda plaza.

IMAGO/Nick Potts/IMAGO/PA Images Copa del Mundo Catar

¿En qué estadio se disputará el partido inaugural del Mundial 2022?

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2022 se disputará en la ciudad catarí de Al-Chaur (también escrito Al-Khor). ¿Extraño, verdad? Lo lógico sería pensar en ciudades de mayor prestigio, como, por ejemplo, Doha. Sin embargo, se ha decidido que sea el Estadio Al-Bayt el que albergue este partido inaugural pese a que está lejos de admitir el mayor número de espectadores de esta Copa del Mundo (60 000 asientos frente a los 80 000 del Estadio Lusail).

En este estadio de la Copa del Mundo 2022 también se disputarán otros cinco partidos de la Fase de Grupos. Asimismo, se jugarán partidos de octavos, cuartos y semifinales. Eso sí, la gran final la recibirá, lógicamente, el Estadio Lusail en Lusail City. Se trata de una ciudad de medio tamaño, con unos 200 000 habitantes. Las entradas para la final superan con creces los 6000 dólares, unos precios prohibitivos, pero que seguro que no frenan a los aficionados.

Estadio Al Bayt

¿Habrá ceremonia de apertura en el Mundial 2022?

Teniendo en cuenta las costumbres cuando menos conservadoras de este país árabe, es lógico preguntarse si habrá ceremonia de inauguración, con fuegos de artificio y parafernalias varias. Pues bien, como en cualquier otro gran evento deportivo o social, por supuesto que habrá ceremonia de inauguración. Tendrá lugar en el propio Estadio Al-Bayt, donde los 60 000 aficionados que acudan podrán verla en primera persona. El resto del mundo tendrá que conformarse con verla por TV.

Además del evento en sí mismo, se ofrecerá in situ información del país, así como se presentará ante el mundo la canción del Mundial. Este momento es de grato recuerdo para los seguidores de La Roja, que en 2010 se grabaron a fuego el Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, ya que con esa tonada nos vimos campeones del mundo con aquella mágica selección comandada por Casillas, Puyol, Xavi y Villa. ¿Sucederá lo mismo en este Mundial 2022 de Qatar?

¿A qué apostar en el partido inaugural?

Si estás registrado en una de las mejores casas de apuestas deportivas online, es posible que te apetezca empezar el Mundial 2022 apostando. Es un partido de mucha incertidumbre, ya que se trata de dos selecciones de perfil bajo. Cierto que Ecuador está futbolísticamente un punto por encima del combinado catarí. Sin embargo, habrá muchos nervios y seguramente el arbitraje sea un tanto casero, ya que los colegiados estarán presionados por el público y el hecho de pitar al anfitrión del torneo.

Ya vimos, por ejemplo, cómo Corea del Sur llegaba a semifinales en el Mundial de 2002 celebrado en Japón y la propia Corea, y con unos arbitrajes más que dudosos. Por tanto, la cuota de Victoria-Empate de Catar, que actualmente se paga alrededor de 1.61 a 1, puede ser una buena apuesta partido inaugural Mundial 2022. También la de la victoria Catarí, con mucho riesgo pero muy bien pagada, pues se sitúa en más de 3 a 1. De todas formas, creemos que este partido es más para disfrutar y analizar que para apostar.

Partido Inaugural Copa Mundial Catar

Otros partidos de la jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial Catar 2022

El resto de partidos «inaugurales», es decir, pertenecientes a la primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Catar 2022 son los siguientes (hora española).

Inglaterra vs. Irán (21 de noviembre a las 14:00).

Senegal vs. Países Bajos (21 de noviembre a las 17:00).

Estados Unidos vs. Gales (21 de noviembre a las 20:00).

Argentina vs. Arabia Saudí (22 de noviembre a las 11:00).

Dinamarca vs. Túnez (22 de noviembre a las 14:00).

México vs. Polonia (22 de noviembre a las 17:00).

Francia vs. Australia (22 de noviembre a las 20:00).

Marruecos vs. Croacia (23 de noviembre a las 11:00).

Alemania vs. Japón (23 de noviembre a las 14:00).

España vs. Costa Rica (23 de noviembre a las 17:00) .

. Bélgica vs. Canadá (23 de noviembre a las 20:00).

Suiza vs. Camerún (24 de noviembre a las 11:00).

Uruguay vs Corea del Sur (24 de noviembre a las 14:00).

Portugal vs. Ghana (24 de noviembre a las 17:00).

Brasil vs. Serbia (24 de noviembre a las 20:00).

Datos curiosos sobre los partidos inaugurales de la Copa del Mundo

La historia de la Copa del Mundo nos ha dejado una lista de datos curiosos sobre los partidos inaugurales o los partidos de primera jornada o Fase de Grupos del Mundial. A continuación, recopilamos los más destacados: