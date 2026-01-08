ÚLTIMA HORA: Cruz Azul NO jugará en CU durante el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; Ya tiene NUEVA casa

Este jueves 8 de enero del 2026, fuentes cercanas a TV Azteca Deportes han revelado que el conjunto de Cruz Azul no jugará el Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto Celeste llevaba dos torneos jugando de local en el Estadio CU, en el que logró levantar el título de la Concachampions 2025 y romper y dejar una nueva marca de partidos invicto siendo local.

El nuevo estadio en el que jugará Cruz Azul en el Clausura 2026

Para el Clausura 2026, el equipo Celeste tendrá que regresar a jugar al Estadio Ciudad de los Deportes por un tiempo indefenido, puede que sean solo por algunas jornadas o por todo el torneo pues el club sigue teniendo contrato para jugar en el Estadio Banorte, por lo que con su próxima reinaguración, podría regresar al inmueble.

El conjunto de Cruz Azul volverá a compartir estadio con el América y jugará, por el momento, sus juegos de local del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.