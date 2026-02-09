Cruz Azul vs América: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Pumas en el Clausura 2026

Cruz Azul recibe al América en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. Dirigidas por Diego Testas, el conjunto de La Noria encara el partido en casa luego de haber perdido en su visita a Tigres en la Fecha 7.

Ubicadas en el octavo puesto de la tabla general, Cruz Azul se mantiene invicto en casa con registro de dos triunfos y un juego empatado. Del otro lado, el América comandado por Ángel Villacampa se encuentra en el cuarto puesto de la clasificación, misma en la que marchan invictas con marca de cinco triunfos y dos empates en la presente campaña. Durante la Jornada 7, el cuadro azulcrema no pudo pasar del empate en su visita a Juárez.

