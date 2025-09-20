Cruz Azul vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Apertura 2025, HOY viernes 19 de septiembre; marcador online

Te puede interesar: El equipo AMATEUR que participará en la Copa del Mundo

La Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 se pone en marcha. Cruz Azul recibe a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, compromiso en el que el cuadro de La Máquina busca mantener el invicto ante unos Bravos que no han sido rival sencillo en la presente campaña.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el conjunto de La Noria se ubica en el segundo puesto de la tabla general con 20 puntos con marca de seis victorias y dos empates. Del otro lado, el cuadro de La Frontera es noveno con registro de tres triunfos, tres juegos igualados y dos partidos perdidos.

Cruz Azul encara el compromiso ante su gente luego de haber vencido a Pachuca en calidad de visitante. Por su parte, FC Juárez llega de igualar frente a Necaxa en la Fecha 8.

Alineaciones Cruz Azul vs Juárez

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández.

FC Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo,Moises Castillo, Alejandro Mayorga, Denzell García, Guilherme Castilho, Jose Rodríguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez y Oscar Estupiñan.

