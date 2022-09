¿Cuánto es lo mínimo para apostar en Codere? ¡Descúbrelo aquí!

Algunos jugadores se preguntan cuánto es lo mínimo para apostar en Codere para armar sus estrategias de juego. Cada operador tienen establecidos unos límites mínimos y máximos de apuesta para sus clientes que se deben respetar. Hemos analizado Codere México para darte la información sobre este y otros aspectos del operador.

¿Cómo apostar en Codere México?

Más adelante veremos toda la información sobre cuánto es lo mínimo para apostar en Codere. Pero previamente a ello, todos los usuarios que quieran hacer una apuesta en esta casa deben estar registrados. Por eso, vemos un pequeño tutorial sobre cómo puedes superar este trámite.

Utilizando los links de nuestra página te llevaremos directamente a la web de Codere México. Iniciando el formulario de registro verás que la casa te permite introducir una serie de datos, así como el código promocional Codere. Después de haberte registro ya puedes comenzar a hacer apuestas deportivas o probar los juegos de casino del operador.

Los nuevos usuarios de Codere apuestas deportivas pueden obtener un bono de $3.000 MXN para comenzar. Se trata de una promoción que triplica el primer ingreso tras haberse registrado. En este caso, si quieres saber cuánto es el mínimo para apostar en Codere tendrás que hacer pronósticos con un momio de al menos -200.

Codere Bono Apuestas Deportivas

Cuánto es lo mínimo para apostar en Codere: Apuestas, mercados y momios en Codere México

Cada una de las disciplinas deportivas que forman parte de la sección de deportes de Codere México forman en su conjunto una oferta global notable. En ella se encuentran los torneos y competencias más importantes de México, Latinoamérica, Europa y otros continentes.

En esta casa también tienes permitido apostar en directo sobre aquel mercado que más te guste. Pero las apuestas pre match siempre seguirán siendo una opción. Ya sea para escoger el ganador total, el que ganará el siguiente punto de tenis o quién anotará más puntos en un partido.

Y lo mismo ocurre con el orden de las posiciones en una carrera de automovilismo o con los cortes en un campeonato de golf. Pero su oferta no se detiene, ya que también permite hacer predicciones en torneos de e-Sports o probar suerte con sus juegos de azar disponibles 24h.

Momios Codere

¿De cuánto es la recarga mínima en Codere? ¿Y la máxima?

Según la información relativa a los métodos de pago que se puede encontrar en el apartado de ayuda del operador, el ingreso mínimo en Codere México es de $100 MXN. Esta cantidad es común tanto si decides depositar mediante tarjeta de crédito como si utilizas los distintos monederos electrónicos.

La cantidad máxima que puedes recargar en esta casa es de $23.000 MXN. Pero eso será si tu cuenta no esta verificada por su equipo de atención al cliente. De hecho, encontrarás un apartado dedicado exclusivamente a este proceso para que puedas cargar tus documentos.

Sobre cuánto es lo mínimo para apostar en Codere, no existe una cantidad determinada. En este caso, el mínimo posible es de $0.01 MXN. Por eso, a no ser que en el boleto de apuesta se especifique lo contrario, no tendrás problema para confirmar cualquier pronóstico.

Cuánto es lo mínimo para apostar en Codere: opciones de pago

Siempre es importante conocer las opciones de pago que ofrece un operador, y en este caso lo vemos con Codere apuestas deportivas. Básicamente, esta casa te da la posibilidad de utilizar las pasarelas de pago más comúnmente utilizadas en México, como son:

Visa / Mastercard

Paysafecard

BBVA

Paynet

Amex

Banco Azteca

Spei

Oxxo

Santander

Banorte

ToditoCash

Pero una de las principales características que merece la pena destacar de Codere México es su red de locales. Decimos esto porque también puedes acudir a una de sus tiendas para depositar y retirar de tu cuenta online. Solo tendrás que solicitarlo vía web y presentar el código para identifcarte a través de tu celular.

Cuánto es lo Mínimo para Apostar en Codere

Cuánto es lo mínimo para apostar en Codere: FAQs

Probablemente ya no te queden dudas acerca de cuánto es lo mínimo para apostar en Codere. Pero todavía quedan algunos aspectos sobre las transacciones y retiros del operador a las que podemos echar un vistazo. Puedes saber más en esta sección de FAQS.

¿Cuánto es lo máximo que se puede apostar en Codere?

No encontramos una cantida máxima establecida por el operador a la hora de apostar. De modo que podrás añadir la cantidad que quieras siempre que el boleto de apuesta lo acepte.

¿Cómo se cobran las apuestas de Codere?

Para completar un retiro antes debes verificar tu cuenta de usuario. Hecho esto, puedes solicitar un retiro a través de transferencia (2-3 días) o en sus tiendas (instantáneo).

¿Es seguro apostar en Codere?

Sí, puedes hacer tus apuestas en Codere México con total seguridad. Esta casa de apuestas dispone de las licencias aprobadas por la Secretaría de Gobernación y tiene sus permisos en regla para ofrecer sus servicios en el país.

¿Cuánto tardan los retiros en Codere?

Si decides utilizar la transferencia como método de pago, entonces dispondrás de tu saldo en un plazo de entre 2 o 3 días hábiles. Si te diriges a uno de sus locales, dispondrás de tu dinero en el mismo momento que verifiques tu identidad y el retiro.