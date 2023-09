Cobertura Jets vs Cowboys EN VIVO | Semana 2 NFL 2023

Duelazo en el AT&T Stadium. En duelo de las 2:25 PM (tiempo del centro de México) los Cowboys reciben a los New York Jets, que sufrieron la baja para toda la Temporada 2023 de Aaron Rodgers, luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

A pesar de que las expectativas del veterano mariscal de campo son las peores, el mismo jugador aseguró a los fanáticos de su franquicia que no pierdan la esperanza, pues buscará por todos los medios regresar este año, y calcula que podría estar en los emparillados para los Playoffs de la campaña.

Te puede interesar: Los partidos más atractivos de la Semana 2 de la NFL

¿Cómo llegan Cowboys y Jets a la Semana 2 de la NFL?

Luego del trago amargo de ver salir a Rodgers en el carrito de las desgracias, los Jets se recuperaron en lo anímico, y vencieron en tiempo extra a los Buffalo Bills, con una buena actuación de su corredor Breece Hall, quien terminó con 127 yardas por tierra.

Por su parte, los Cowboys no tuvieron problemas para derrotar 40-0 a los New York Giants, en el Sunday Night Football, pero que para muchos dicha victoria no es parametro para ver que pueden lograr la franquicia de la Estrella Solitaria.

Te puede interesar: ¿Qué es el Color Rush de la NFL y cuáles son los colores de los equipos?

Historial entre Dallas y Jets en la NFL

Este encuentro se ha disputado apenas en 12 ocasiones, donde Dallas tiene ventaja de siete victorias por cinco derrotas. De hecho, en las últimas tres veces que se vieron las caras, los Jets no conocen la derrota, pues los han vencido en 2011, 2015 y la última en el 2019 por pizarra de 24-22.