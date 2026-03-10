David Medrano confirma convocatoria de Álvaro Hidalgo con México, para enfrentar a Portugal y Bélgica

Se veía venir y ahora parece estar más cerca que nunca: Álvaro Fidalgo será convocado por la Selección Mexicana para los partidos de Fecha FIFA enfrentando a Portugal y Bélgica, de acuerdo a información de David Medrano, quien de última hora ha revelado que ese proceso ha arrancado.

Medrano, periodista y analista, expuso en su cuenta de X, que una solicitud de Selecciones Nacionales hacia Betis para apartar al jugador en esos días de concentración y actividad, ha sido emitida por lo que está cantado que lo llamarán y eventualmente debutará en esos encuentros del 28 de marzo y 31 de marzo.

"PRIMER LLAMADO. La Dirección de Selecciones Nacionales de México ha enviado comunicado al Betis para apartar la convocatoria de Alvaro Fidalgo para los juegos ante Portugal y Bélgica. El apartado es requisito indispensable para convocatorias de quienes juegan fuera del país", escribió por la mañana Medrano, generando expectativas por ese llamado.

Fidalgo ha cumplido su proceso para ser llamado por México

El motivo por el cual Fidalgo sería llamado, es en primera instancia por su calidad en la cancha, ahora sumando minutos tras ser fichado por el Betis y lo más importante administrativamente hablando, es por tener los documentos y proceso concluido.

Figalgo vivió el tiempo que por protocolo se solicita en México y luego hizo su cambio de federación con lo cual logró ser elegible.

El jugador en tanto reveló que nadie le ha aseguró nunca un lugar dentro de la Selección Nacional, pero que en todo caso si es llamado por el cuadro Azteca, "dejaría la vida" por esa camiseta.

¿Cuándo sale la convocatoria de México para enfrentar a Portugal y Bélgica?

El llamado surgiría la próxima semana para tener a los jugadores de México que elegirá Javier Aguirre para ese par de encuentros ante Portugal y Bélgica.

Portugal en tanto ya anunció que su convocatoria será revelada el 20 de marzo de cara a ese compromiso en México en la cancha del Estadio Azteca, llamado ahora Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA.