Dinamarca vs Macedonia del Norte: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY jueves 26 de marzo, partido del repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador por internet, en línea y online

Llegó uno de los días más esperados en la UEFA, jornada en la que se jugarán los primeros partidos del repechaje para poder ir a la Copa Mundial de la FIFA y tomar uno de los 4 boletos que aún tienen disponibles. El Grupo o Ruta D de este repechaje, tiene especial significado para México, pues será de ahí donde surja su tercer rival en la justa mundialista.

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En Dinamarca, los locales medirán fuerzas ante Macedonia del Norte en un partido a ganar o morir.

El formato del repechaje de la UEFA, consiste en cuatro Rutas o de otro modo Grupos, compuestos por A, B, C y D, dentro de los cuales están alojadas cuatro selecciones, estas se enfrentarán en una especie de Semifinales y los ganadores en una Gran Final por un boleto al Mundial, partido que ocurrirá el próximo martes.

En ese Grupo C, además de Dinamarca y Macedonia del Norte, están República Checa e Irlanda. Es precisamente de esos cuatro combinados el rival que la Selección Mexicana de Javier Aguirre tendrá el miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México en el tercer y último encuentro de fase de grupos del Mundial.

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