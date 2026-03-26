Dinamarca vs Macedonia del Norte: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY jueves 26 de marzo, partido del repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador por internet, en línea y online
Dinamarca se mide ante Macedonia del Norte en una de las llaves del repechaje de la UEFA; una de estas selecciones podría ser el rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Llegó uno de los días más esperados en la UEFA, jornada en la que se jugarán los primeros partidos del repechaje para poder ir a la Copa Mundial de la FIFA y tomar uno de los 4 boletos que aún tienen disponibles. El Grupo o Ruta D de este repechaje, tiene especial significado para México, pues será de ahí donde surja su tercer rival en la justa mundialista.
Te puede interesar: Italia vs Irlanda del Norte: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador online
En Dinamarca, los locales medirán fuerzas ante Macedonia del Norte en un partido a ganar o morir.
El formato del repechaje de la UEFA, consiste en cuatro Rutas o de otro modo Grupos, compuestos por A, B, C y D, dentro de los cuales están alojadas cuatro selecciones, estas se enfrentarán en una especie de Semifinales y los ganadores en una Gran Final por un boleto al Mundial, partido que ocurrirá el próximo martes.
En ese Grupo C, además de Dinamarca y Macedonia del Norte, están República Checa e Irlanda. Es precisamente de esos cuatro combinados el rival que la Selección Mexicana de Javier Aguirre tendrá el miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México en el tercer y último encuentro de fase de grupos del Mundial.
Te podría interesar: Javier Aguirre REVELA acuerdo con Chivas ante posible convocatoria que afectaría al cuadro rojiblanco
SIGUE EN VIVO LA COBERTURA MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO DE REPECHAJE UEFA: DINAMARCA VS MACEDONIA
The path to the greatest show in the world 🏟️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 26, 2026
Which 6 nations will snatch the final spots at #FIFAWorldCup 2026? 🎟️ pic.twitter.com/RebelJYGJV