¿Dónde comprar los tickets de la Copa Mundial Qatar 2022?

Apartir del 27 de septiembre a las 12:00 de Doha hasta el final del torneo (18 de diciembre), podrás adquirir nuevamente entradas para disfrutar del primer Mundial de Fútbol en tierras árabes. Por tanto, a continuación te explicamos dónde comprar los tickets de la Copa Mundial Catar 2022. ¡Toma nota!

Por orden de solicitud y confirmación inmediata tras el pago

En esta nueva fase de venta, que sucede a la última que concluyó el 16 de agosto de este año, las entradas se asignan por orden de solicitud, por lo que hay que estar rápido. Pero, si no se puede completar el pago, no se confirmará su adquisición, lo que terminará por abrir nuevamente la oportunidad a otros aficionados. Debido a ello, asegúrate de que dispones de saldo en tu método de pago antes de hacer una reserva, ya que, si no, todo el proceso será en vano.

Guía paso a paso para comprar entradas para el Mundial de Fútbol de Catar 2022

En esta última fase de venta, podrás adquirir tus entradas. Una vez abierta la taquilla virtual, solo tendrás que navegar a través de todo el procedimiento, rellenando cada campo u opción con la información que se te solicite o con tus deseos respecto a las entradas.

El proceso es bastante sencillo. Eso sí, recuerda que debes estar registrado en la web (algo que puedes hacer a través del icono de usuario situado en la parte superior derecha de la pantalla).

Una vez hagas clic en la URL ofrecida, tendrás que pulsar sobre la opción de INTERNATIONAL FANS (a no ser que seas residente en Catar). Tras ello, se abrirá la sección de venta. Si está disponible, haz clic en la opción de «Submit or edit your ticket application». Entre las diferentes opciones de entradas, elige la que prefieras: partidos individuales, estadios o abono por equipo. Tras ello, deberás elegir entre las diferentes categorías ofrecidas. Las más caras, obviamente, ofrecen una visibilidad mayor, más cerca del terreno de juego. Señala la cantidad de entradas que deseas elegir. En caso de que sean para más de una persona, deberás introducir los datos personales de tus acompañantes para, posteriormente, agregarlos. Confirma tu selección y, una vez seguro de que esto es lo que quieres, pulsa sobre la opción «Cargar mi solicitud de entradas». Confirma los datos introducidos, acepta los términos y condiciones y completa la solicitud. Se te enviará un correo electrónico. Si hay entradas disponibles, se te avisará en el momento oportuno para que completes el pago.

Aspectos generales sobre las entradas para el Mundial de Catar 2022

A continuación se recogen algunas cuestiones sobre las entradas:

Las entradas se obtienen por orden de llegada y dependen de la disponibilidad.

Esta última fase de venta de tickets estará abierta hasta que finalice la competición.

Aunque la demanda no está al nivel de ventanas de venta anteriores, se recomienda consultar la disponibilidad de entradas con regularidad para no perderse ninguna oportunidad.

Hay 4 categorías de entradas, aunque la 4 estará únicamente disponible para personas residentes en el emirato.

Cada aficionado puede comprar 6 tickets por partido (60 en total).

Si sufres de alguna discapacidad o de movilidad reducida, no te preocupes, ya que se han habilitado entradas especiales para este tipo de aficionados.

Hay posibilidad de ver dos partidos de la Fase de Grupos en un mismo día, algo que puedes consultar aquí

Las tarjetas VISA son el método de pago preferido, por lo que, de disponer de una, el pago será mucho más fácil de completar.

Las entradas se envían en formato electrónico, por lo que deben comprarse únicamente por vías oficiales para evitar cualquier tipo de duplicación fraudulenta.

Debes solicitar la tarjeta digital Hayya, ya que las autoridades exigen su presentación junto a la entrada para poder acceder a los estadios.

Desglose de los paquetes de entradas para el Mundial de Catar 2022

Actualmente, se ofrecen dos tipos de paquetes de entradas diferentes. En función del tipo de viaje que hayas planeado, te vendrá mejor una opción u otra:

Abono para seguir un equipo en específico. En este caso, puedes disfrutar de los tres partidos de la Fase de Grupos. También dispones de la opción de reservar adicionalmente para los octavos de final. El paquete total incluye todas las eliminatorias, incluida la final. ¿Pero qué ocurre si la selección elegida cae eliminada antes de la final? Las entradas tendrán validez para ver los partidos de aquella selección que haya eliminado al combinado que querías ver en origen .

. Abono para cuatro estadios. Este paquete para comprar entradas para el Mundial de Fútbol de Catar 2022 permite asistir a cuatro partidos de la Fase de Grupos. Tal y como indica su nombre, estos serían en cuatro estadios diferentes. No debes preocuparte, ya que las distancias en un país del tamaño de Catar son mínimas. Eso sí, en este caso, no puedes elegir los cuatro partidos que deseas ver. Cada paquete incluye cuatro partidos en concreto previamente establecidos.

Precios generales de los tickets para el Mundial de Catar 2022

Los precios de las entradas para el Mundial de Catar 2022 dependen de su categoría. La 4 categoría, lamentablemente, es solo accesible a los residentes en el país (con precios exclusivos realmente bajos). Da igual la sede de la que se trate, ya que los precios son siempre los mismos. Tampoco importan los equipos involucrados (el precio depende del momento de la competición). Se expresan en dólares estadounidenses en la siguiente tabla, pero puede que en el momento de compra te toque hacer la conversión, ya que es posible que se recojan en la divisa del país organizador.

Precio de la entrada por partido individual Fase de la competición Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV Inaugural 618 440 300 55 Fase de Grupos 220 165 69 11 Octavos de final 275 206 96 20 Cuartos de final 425 290 206 82 Semifinales 955 660 357 137 Tercer puesto 425 302 206 82 Final 1600 1000 605 206

Pasos para poder asistir al Mundial de Catar 2022 sin limitaciones

Ten en cuenta los requisitos que necesitas para poder disfrutar de la competición en el país, así como para poder reservar un hotel o cualquier otro tipo de estancia para las fechas en las que vayas a asistir en persona a la competición: