ÚLTIMA HORA: Donovan Carrillo queda fuera de medallas, pero BRILLA en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Ha terminado la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026. Luego de presentarse en el programa libre de patinaje artístico, el mexicano obtuvo una calificación de 143.50 para registrar un total de 219.06 sumando su actividad del programa corto.

Bajo el ritmo y música de Elvis Presley, Donovan Carrillo no pudo alcanzar un puesto para subir al podio en la Milano Ice Skating Arena, no obstante, México fue ovacionado por el público presente en el recinto.

Siendo sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, el patinador mexicano de 26 años de edad tuvo actividad en la final por medallas ante los mejores competidores del mundo. A pesar de no poder colgarse una medalla, Donovan Carrillo ha representado con orgullo a México.

En su participación anterior, durante Beijing 2022, Donovan Carrillo obtuvo un puntaje total de 218.13, quedando el puesto 22 de la competencia en la que Nathan Chen (Estados Unidos), Yuma Kagiyama (Japón) y Shoma Uno (Japón), subieron al podio.

