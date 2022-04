E-Prix de Roma R5, RESUMEN COMPLETO | Formula E

Mitch Evans del equipo de Jaguar Racing se alza con los dos triunfos del E-Prix de Roma, cerrando con broche de oro el domingo en la Ronda 5

Mitch Evans, de Jaguar TCS Racing, obtuvo victorias consecutivas en el doble título de carreras del E-Prix de Roma con una espectacular victoria en la Ronda 5 luego del primer puesto de ayer en la Ronda 4 del ABB FIA Formula E World Championship. El piloto neozelandés lideró al francés y dueño de la pole Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH) en segundo lugar y a Robin Frijns de Envision Racing, quien no pudo superar el segundo puesto de ayer para llegar a casa en tercer lugar.

“Se siente como un déjà vu. Esto es el resultado de puro trabajo duro. Solo quiero agradecer a todos en el equipo porque las últimas ocho semanas han sido una locura con la cantidad de trabajo que se ha realizado. No sabía si podíamos manejar dos (las carreras dobles son difíciles de respaldar), pero mostramos buena calidad. La carrera fue una copia de la de ayer, el auto funcionó perfectamente. Hoy fue más complicado debido a la temperatura y al ATTACK MODE más largo. Casi me pillan con eso durante el coche de seguridad, pero muchas gracias a todos en el equipo y espero que esto no sea solo una vez, se siente bien”, dijo Evans tras su par de triunfos.