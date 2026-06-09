El arquero que sacrificó un dedo por jugar | Lo Inesperado | Los Protagonistas
Algunos futbolistas juegan con dolor. Otros desafían cualquier límite. En esta edición de Lo Inesperado conocemos la sorprendente historia de Carlos José Castilho, el arquero brasileño que tomó una decisión extrema para regresar más rápido a las canchas.
Hay futbolistas que lo dejan todo en la cancha. Y luego está Carlos José Castilho.
En esta edición de Lo Inesperado, viajamos al legendario Maracaná para descubrir la impactante historia del arquero brasileño que llevó el sacrificio a un nivel difícil de creer. Cuando una lesión amenazó con apartarlo de los terrenos de juego, Castilho tomó una decisión extrema: amputarse parte de un dedo para acelerar su recuperación y volver cuanto antes a defender los colores de su equipo.