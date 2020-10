¿Cómo se califica una pelea de box?

El boxeo no tiene códigos secretos, es de todos, y para entender cómo se califica una pelea hay que agudizar el criterio con base en la práctica.

En el boxeo gana el que provoca un daño mayor al que recibe. Es lo que contesto cuando me preguntan cómo se califican las peleas.

El boxeo no es de una sociedad secreta con códigos para interpretarlos. El boxeo es de todos.

Si usted viera a dos tipos peleando en la esquina y me lo viene a contar, seguramente incluirá una opinión: “El de rojo le puso una felpa al de azul”, por ejemplo. Ahí está, así se ve el boxeo, formando un criterio con lo que perciben sus ojos.

Ahora, hilando más fino, se valora primero la calidad de los golpes, quién hace más daño. Con un golpe me puedes noquear y ese único golpe vale más que cien golpes que yo te di antes, porque produjo un efecto más devastador.

Si la calidad de los golpes no resuelve quién ganó el round, entonces contamos: “Yo te pegué 60, tú me pegaste 70, me ganas”.

Pero puede suceder que ni así se encuentre a un ganador. Entonces vamos a las generalidades del ring. Quién impuso su estilo, quién hizo más la pelea que le convenía, quién fue más inteligente.

10 puntos al que gana el round; 9 puntos al otro. Si uno cae, pierde 10-8. Este será un buen comienzo. Lo demás es practicar y practicar. ¿Practicar cuánto? No sé cuánto. Mucho, mucho, toda la vida.