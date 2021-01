El América necesita paciencia

Arrancó el Torneo de Clausura Guardianes 2021, y El Dictado, analizo lo más destacado incluyendo las actuaciones del América, Rayados de Monterrey, y los árbitros.

De la noche a la mañana es imposible que se pueda ver un cambio radical. En la conversación del América, se decían cosas como “no se le ve nada distinto al América de Miguel Herrera”.

Tiempo, paciencia. Con unos días de trabajo es imposible darle un diseño distinto a un auto que mantuvo la misma forma durante años.

Lo que sí pudimos ver de este nuevo América de Solari son algunos rasgos tácticos y cambios en la actitud de ciertos futbolistas, como por ejemplo Giovani Dos Santos, quien fue más determinante e influyó en un a gran cantidad de jugadas. Se ve en forma y me parece que está cosnciente de que esta es una de sus últimas oportunidades para demostrar, y sobre todo, convencer.

América presiona menos la salida del rival, prefiere esperar unos metros atrás, la administración de recursos es una de las armas principales de Solari junto con la búsqueda de un juego práctico.

Me agradó el refuerzo Lainez. No le espantó la camiseta ni el reto, y eso ya es ventaja. Ser refuerzo del América no siempre resulta sencillo.

En la medida en que Solari vaya teniendo más cartas y más opciones el equipo tomará forma.

Rayados de Monterrey

Cuidado con Rayados, tiene plantel, tiene potencial y un técnico de renombre. Sigo pensando que es un serio candidato para aspirar al título. Eso sí, me gustaría un estilo mucho más agresivo, más ofensivo, menos calculador, pero la apuesta fue por el vasco y ese orde exhesivo es parte de su estilo. No esperemos un juego del todo agradable.

Tigres y Carlos González

Destaco lo de Carlos González con Tigres, hablando de refuerzos, magnífica contratación. De inmediato ‘Tuca’ lo puso a jugar y de inmediato respondió.

El paraguayo no se estorbará con Gignac, se complementan a la perfección, de hecho el francés juega para él. González se cansará de hacer goles, será un dupla verdaderamente letal.

Por último, lo del arbitraje en Toluca en el partido contra Querétaro. Es para que la Comisión revise a fondo lo que pretende. Pésimo trabajo de Adalid Maganda y un VAR indeciso, lento y cero funcional.