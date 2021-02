Tigres no representa al futbol mexicano

Los Tigres no son indiferentes a los mexicanos, pero tampoco son lo suficientemente fuertes como para afectar directamente en la reputación del balompié nacional.

Todos los que no sienten nada por Tigres insisten en que a nadie le interesa ese equipo, pero qué tal que las conversaciones han girado en torno a los felinos a partir de las declaraciones de Guido Pizarro y de Nahuel Guzmán.

Indiferentes no son. Podrán gustar o no, pero indiferentes no son los Tigres. Interesan. Lo que han o dejen de hacer podrá no gustarle a todos, pero interesan.

Si a Tigres le va bien, su imagen institucional tendrá reflectores, pero si le va mal, el futbol mexicano no habrá de desmoronarse. Permanecerá intacto. Ni subirán las audiencias, ni se bajarán los patrocinadores. No pasará absolutamente nada, la reputación buena o mal de nuestro futbol, permanecerá donde mismo.