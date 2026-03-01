Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs ‘Sugar’ Núñez: Ver EN VIVO el resultado de la pelea por los títulos mundiales FIB y OMB de peso superpluma

Velada imperdible por la Casa del Boxeo, Emanuel 'Vaquero' Navrrete y Eduardo 'Sugar' Núñez se subirán al cuadrilátero de la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona para definir al mejor peso superpluma de la actualidad. Ambos mexicanos expondrán su respectivo cinturón; 'Vaquero' el de la OMB y 'Sugar' el de la FIB por lo que se espera que ambos boxeadores vayan con todo al frente y den un golpe de autoridad sobre la mesa en el mundo del pugilismo.

¿Cuáles son los estilos de pelea Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez?

Emanuel Navarrete: Se caracteriza por su agresividad y ritmo incesante. Es un boxeador que lanza combinaciones largas y busca desgastar a sus oponentes con presión constante. Su experiencia en peleas de campeonato le da un plus estratégico, además de su resistencia y capacidad para adaptarse en combates largos.

Eduardo Núñez: Su estilo es más explosivo y directo. Conocido por su pegada, suele buscar definir las peleas temprano, aprovechando su potencia en cada intercambio. Aunque menos experimentado en peleas de título mundial, su capacidad de nocaut lo convierte en un rival de alto riesgo para cualquier campeón.

¿Qué está en juego esta noche?

La pelea es una unificación de títulos en la división superpluma (130 libras), con el cinturón de la OMB en manos de Navarrete y el de la FIB en poder de Núñez. Más allá de los campeonatos, el combate representa un duelo generacional y un escaparate del poder del boxeo mexicano en la escena internacional.