Emocionante cara a cara entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin
A cuatro días de la pelea de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin, se vieron las caras en las llegadas oficiales y los ánimos se elevaron en Las Vegas.
Este martes el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se vieron las caras en el evento de llegadas oficiales a Las Vegas, en la que estuvieron frente a frente con un ambiente que creció en emociones.
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El primero en aparecer en escena fue Golovkin, quien se mostró seguro y también con buen semblante justo a las horas previas en las que deberá de dar las 168 libras a las que sube para la reyerta ante el tapatío.
Manifestó que lo que tuvo que hacer, fue comer más y cuidarse para llegar fuerte y en buena forma al pleito de peso supermediano que podrás ver EN VIVO y GRATIS por aztecadeportes.com y nuestra aplicación al terminar Mi Villano Favorito 3.
Canelo Álvarez ya quiere subir a pelear
Canelo Álvarez por su parte, explicó que sintió mucha energía al estar frente a Golovkin, por lo que recalcó que ya quiere pelear, enfrentar el desafío y evidentemente vencer en el choque del sábado.
Indicó que él realmente va con ganas de pelear por lo que estar frente a frente podría no ser la mejor idea.