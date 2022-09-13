Emocionante cara a cara entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin

Este martes el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se vieron las caras en el evento de llegadas oficiales a Las Vegas, en la que estuvieron frente a frente con un ambiente que creció en emociones.

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El primero en aparecer en escena fue Golovkin, quien se mostró seguro y también con buen semblante justo a las horas previas en las que deberá de dar las 168 libras a las que sube para la reyerta ante el tapatío.

Manifestó que lo que tuvo que hacer, fue comer más y cuidarse para llegar fuerte y en buena forma al pleito de peso supermediano que podrás ver EN VIVO y GRATIS por aztecadeportes.com y nuestra aplicación al terminar Mi Villano Favorito 3.

Canelo Álvarez ya quiere subir a pelear

Canelo Álvarez por su parte, explicó que sintió mucha energía al estar frente a Golovkin, por lo que recalcó que ya quiere pelear, enfrentar el desafío y evidentemente vencer en el choque del sábado.

Indicó que él realmente va con ganas de pelear por lo que estar frente a frente podría no ser la mejor idea.