Entrevista Óscar Valdez | Busca triunfar y dar un buen espectáculo

Óscar Valdez tiene una pelea de alto calibre el 30 de abril en Las Vegas, ante Shakur Stevenson un peleador que puede llegar a desesperar.

El boxeador mexicano Óscar Valdez está a poco más de un mes de su pelea ante Shakur Stevenson, luciendo motivado e irradiando seguridad en cuanto a su preparación y conocimiento del rival en turno como lo es el norteamericano.

Óscar Valdez trabaja con intensidad en San Diego, California, bajo las órdenes de Eddy Reynoso y comparte el día a día con Canelo Álvarez y un grupo de trabajo que lo tienen convertido en un gran peleador.

Valdez sabe que siendo el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y con una marca invicta siempre debe de cumplir, y cree que en el antecedente que fue ante Robson Conceicao , no cumplió todos sus objetivos más allá de ganar.

Valdez ahora buscará salir avante, defender con éxito el cetro, despojar a Stevenson de su faja de campeón mundial y dar un buen espectáculo.

Óscar Valdez tiene cuentas pendientes con la afición

“Muy contento y emocionado y consciente de que mi última pelea, no fue de las mejores actuaciones, por lo que debo algo al público, una buena pelea. Es algo que me he enfocado en dar buen espectáculo al público”.

Valdez sabe que Stevenson es elusivo y desesperante

“Shakur Stevenson es un peleador difícil y complicado. No se presta para una pelea de tú a tú. Daré lo mejor, para dar lo mejor de mí para tratar de salir victorioso y dar un buen espectáculo”.

“La verdad es un estilo que creo que a la gente no le agrada, es lento, en vez de ser una guerra es como un juego de ajedrez en el ring. Trata de aprovechar los errores, una pelea lenta. Es inteligente porque no arriesga y quiere seguir así ganando las peleas. El más inteligente saldrá con la mano en alta. Él puede desesperar mucho, y más para un peleador mexicano, que gusta de subirse al ring, dar un espectáculo y dar muchos golpes”.

Óscar Valdez no se preocupa por las críticas

“No me preocupa, lo importante es ganar, y dar un buen espectáculo es tener otro tipo de éxito. La verdad que lo importante es que el público quiere este tipo de peleas contra Shakur, que mencionaba desde hace tiempo mi nombre y decía que tenía miedo. La gente lo pedía, es una pelea atractiva para el público. Podemos dar una pelea atractiva contra Stevenson pero será técnica y táctica, pero no se descarta una gran pelea”.

Box Azteca transmitirá la pelea de Óscar Valdez

El próximo 30 de abril, Óscar Valdez chocará en un duelo de alto calibre ante Stevenson , campeón de la OMB, en Las Vegas, pleito que podrás seguir EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.