Entrevista | Rey Vargas quiere enfrentar a Leo Santa Cruz

Rey Vargas tiene una confirmación de pelea en puerta, pero no olvida que Leo Santa Cruz siempre ha sido un rival que le llama la atención.

El ex campeón de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Rey Vargas, explicó en entrevista para César Castro, del Box Azteca Team, que está latente una pelea ante Mark Magsayoa, además que una eventual pelea en contra de Leo Santa Cruz, suena interesante.

Rey Vargas que ahora pelea en peso pluma, acotó que tiene la prioridad de no minimizar a rivales y de ir paso a paso ante posibles contrincantes, pensando sobre todo en el trabajo.

“Estoy trabajando, he tenido una pausa. Estamos esperando fecha de pelea, confirmación con Magsayo, apuntando a un nuevo título y ahora vamos en pluma, ese es el futuro cercano. No me puedo adelantar, primero lo primero, pensamos en salir con la mano en alto”.

Leo Santa Cruz le agrada como posible rival

“No nos gusta adelantarnos. Por su puesto que siempre Leo Santa Cruz ha sido una opción, lo he dicho desde peso gallo. No es nada personal, me gusta el estilo, pero nada personal o contra alguien. Nos podríamos acomodar hacia el público y sería el público quien lo disfrutaría”.

¿Una pelea ante Vaquero Navarrete?

“Igual sería ante Navarrete una pelea electrizante que sería muy movida, tiramos muchos golpes abundantemente, él tiene un estilo fajador, yo soy más técnico pero si se ocupa me fajo”.

Magsayo, un rival de alta dificultad

“Ante Magsayo, será una pelea de alto calibre, tiene su nivel de dificultad. Es fuerte, va para adelante, pelea bien y por eso es el campeón del mundo, pero vamos a trabajar en ello”, explicó el boxeador mexicano.