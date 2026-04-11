Es hijo de un exfutbolista del América, tiene 19 años y ahora es muy querido por la afición de Chivas

Chivas tiene en su cantera a quien podría ser el reemplazo de Raúl “Tala” Rangel en un futuro, ya que el arquero de la Selección Mexicano ha sido sondeado por un equipo de Europa. Pese a que el jugador en cuestión tiene 19 años, es muy querido por la afición rojiblanca y ya hasta firma autógrafos como un ídolo, pese a que es hijo de un exfutbolista con pasado en el América.

Cristo Navarrete podría ser el próximo guardián del arco del Rebaño, pues actualmente juega para la Sub-19, aunque ya ha sumado minutos en la Sub-21, hecho que demuestra sus pasos agigantados dentro de la institución, de la cual un jugador se fue por 11 millones y sufrió una humillación en Europa.

Cristo es hijo de Armando Navarrete, portero que portó la playera del América.|@cristo12_ng

El joven portero es muy querido por la afición de Chivas, pese al pasado de su padre, ya que en un reciente video se le ve firmando algunas jerseys y tomándose fotos con las personas que se dieron cita afuera de Verde Valle, instalaciones donde entrena el club.

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¿Quién es el papá de Cristo Navarrete, jugador querido por la afición de Chivas?

Cristo es hijo de Armando Navarrete, un arquero mexicano que surgió de las Fuerzas Básicas de Atlas, un club que formó a grandes arqueros en los años 90, como lo fueron Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona, por mencionar algunos que llegaron a ser seleccionados nacionales.

Navarrete tuvo una amplia trayectoria en el futbol mexicano, pues después de debutar con los rojinegros se marchó a Toluca y Veracruz, a donde se fue a préstamo. Pero el club con el que más se le recuerda es con América, al que llegó en 2006.

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El nacido en Jalisco permaneció alrededor de 6 años en el conjunto azulcrema, siempre a la sombra de Memo Ochoa, quien en 2011 se marchó al futbol europeo. Ello benefició a Armando, quien tomó la titularidad del club; sin embargo, no le fue nada bien.

A principios de 2010, las Águilas pasaron por una mala racha y ello perjudicó a Navarrete, quien se marchó del equipo luego de una reestructuración de presidente deportivo y cuerpo técnico. El portero navegó por la Liga de Expansión MX durante varios años hasta que en 2021 decidió colgar los botines con Venados de Mérida.

En la actualidad Armando es el entrenador de portero del Atlas, club que lo vio nacer como futbolista y que le dio la oportunidad de dirigir a los guardametas. Cabe mencionar que también formó parte del cuerpo técnico de Mazatlán hace poco.