Espanyol 0-0 Barcelona: ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 3 de enero, partido de la jornada 18 de la temporada 2026 de LA LIGA, temporada 2026 de la NFL; marcador ONLINE

El Barcelona arriba como líder del campeonato de LaLiga a la Jornada 18 del torneo para enfrentar en condición de visita al Espanyol de Barcelona en el Clásico y busca comenzar el año 2026, manteniendo su racha de victorias en el torneo doméstico. Por su parte, el equipo del Espanyol se encuentra en una meritoria y digna 5ª posición, siendo uno de los equipos revelación de la temporada por lo que los blaugranas no la tendrán fácil en el RCDE Stadium un fortín.

Como tema de interés, surge la portería del del Barcelona con Joan García, quien regresa a la que fue su casa hasta hace apenas unos meses, garantizando un momento que generará expectativas por el recibimiento intenso por parte de la afición perica.

Alineaciones Probables RCD Espanyol:

Dmitrović; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández.

Alineaciones Probables FC Barcelona:

Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.