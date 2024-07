SEGUNDO TIEMPO Estados Unidos 0-1 Uruguay EN VIVO AHORA: Resultado y marcador del partido de la Copa América 2024

Comienza el partido entre la selección anfitriona y la selección de Uruguay en el estadio de los Chiefs. Los charrúas no se guardaron nada y van con cuadro titular en la búsqueda de conseguir el paso perfecto en la fase de grupos.

Con una victoria de Panamá sobre Bolivia, Estados Unidos quedaría fuera de la Copa América si no logra derrotar a Uruguay.

Previa del partido

Estados Unidos y Uruguay se miden en el Arrowhead Stadium de Kansas City en un atractivo cotejo de la Copa América 2024, los americanos llegan con la presión de clasificarse a los cuartos de final, mientras los charrúas ya se han asegurado un boleto a la siguiente fase y encabezan el Grupo C. Marcelo Bielsa no podrá estar por una suspensión de la Conmebol, esto debido a que su equipo no salió a tiempo para el segundo tiempo contra Bolivia. El partido lo podrás ver en vivo en Azteca Deportes.

Los americanos vienen de una dolorosa derrota a manos de Panamá que los ha puesto contra las cuerdas. Aunque no están obligados a la victoria, necesitan salir sin contemplaciones para evitar depender de lo que suceda en el duelo que enfrentará a los canaleros con Bolivia, una de las selecciones más endebles del torneo.

Tanto los locales como los centroamericanos tienen tres puntos, pero la diferencia de goles favorece a los primeros. Incluso perdiendo, Estados Unidos podría pasar, siempre y cuando Panamá corra con la misma suerte y los marcadores hagan prevalecer la diferencia actual.

Partidos HOY Copa América 2024

