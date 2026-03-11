AL MOMENTO: Estas serían las selecciones que podrían sustituir a Irán, tras su declinación de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA aún no ha confirmado oficialmente la salida de Irán de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cuál selección la reemplazaría, pero el reglamento otorga al organismo la facultad de decidir cómo cubrir la vacante. Según las primeras versiones, Irak aparece como el principal candidato, aunque también se mencionan opciones en el repechaje internacional o incluso selecciones de Centroamérica y hasta Italia.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

Artículo 6.7 del reglamento de la Copa Mundial 2026 : establece que la FIFA tiene plena autoridad para decidir cómo proceder en caso de renuncia o exclusión de una selección ya clasificada.

: establece que la tiene plena autoridad para decidir cómo proceder en caso de renuncia o exclusión de una selección ya clasificada. La FIFA busca garantizar la integridad del torneo y evitar conflictos políticos, por lo que la decisión se tomará con base en criterios deportivos y de equilibrio regional.

¿Cuáles son las selecciones que podrían reemplazar a Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Irak: Es la opción más lógica, siempre y cuando no clasifique en el repechaje intercontinental que se realizará a finales de este mes. El cuadro iraquí jugará en Monterrey contra el ganador de una fase previa, si pierde podría acceder tras la decisión de Irán de no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si gana este encuentro, dejaría la plaza para otra selección asiática que ocuparía el grupo G.

Emiratos Árabes Unidos. En caso de que Irak se clasifique en el repechaje, sería una opción viable. El cuadro emiratí se quedó en la orilla de conseguir su boleto a la reclasificación mundialista, fase a la que no pudo acceder tras ser vencido por Irak.

Omán o Indonesia. Estas son otras de las selecciones que podrían clasificar por parte de la Confederación Asiática de Futbol (AFC). Ambos cuadros accedieron a la cuarta ronda de eliminatoria de dicha confederación, aunque fueron superados por Arabia Saudita, Qatar, Irak y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo y ante la declinación de Irán de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ambas oncenas podrían levantar la mano para que la FIFA los incluya en la fase final mundialista.

Bolivia o Surinam. Podrían jugar directamente por un puesto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 si Irak entra en "rebote", tras la declinación de Irán. Ambos seleccionados juegan la ronda previa en Monterrey y si Irak avanza directo, uno de estos cuadros americanos podría acceder a la fase final del torneo, si ganan su enfrentamiento directo a finales del presente mes de marzo.

Repechaje internacional. Una posibilidad extra es es que la propia FIFA organice un mini torneo entre equipos que quedaron cerca de la clasificación, lo que abriría la puerta a selecciones de distintas confederaciones. Algunos medios señalan que podría ser invitado la selección de Italia

Selecciones de Centroamérica: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Han sido mencionados como alternativas en caso de que la FIFA opte por otorgar la plaza vía repechaje internacional.

: . Han sido mencionados como alternativas en caso de que la FIFA opte por otorgar la plaza vía repechaje internacional. Italia. Actualmente posee el ránking 13 de la FIFA, lo que lo coloca como el seleccionado con el mejor posicionamiento mundial de todas las selecciones antes mencionadas. La azurra podría ser tomada en cuenta por la FIFA, si es que la propia federación decide tomar el ránking FIFA como un criterio para sustituir a Irán. En caso de que los italianos no sean tomados en cuenta, aún puede acceder a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por el repechaje de la UEFA al que están calificados y que jugarán a finales del presente mes de marzo

Pese a estos escenarios, el reglamento de la FIFA es abierto y será el máximo ente del futbol mundial quien decidirá el futuro del cuarto integrante del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que inicia en tres meses, el 11 de junio próximo con el partido entre México vs Sudáfrica.

¿Cuál es el impacto en el torneo la ausencia de Irán?